Представлен YandexGPT 3 — новое поколение нейросетей «Яндекса»

Олег

Фото: Яндекс


Команда разработчиков «Яндекса» анонсировала линейку ИИ-алгоритмов YandexGPT 3 и первую её нейросеть с индексом Pro, которую уже можно попробовать.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания заявляет, что в дальнейшем нейросетей станет больше, а сами они будут «заточены» для решения определенных задач. Например, вот что девелоперы рассказали о YandexGPT 3 Pro:

«YandexGPT 3 Pro эффективнее решает сложные задачи и лучше понимает контекст беседы по сравнению с YandexGPT 2. Языковая модель хорошо обрабатывает инструкции с несколькими условиями, а ещё — корректнее работает с фактами, даёт более точные и полные ответы и допускает меньше стилистических ошибок. При этом YandexGPT 3 Pro может обрабатывать существенно больше запросов за единицу времени, чем языковые модели прошлого поколения YandexGPT». 

Эту версию уже можно попробовать на Yandex Cloud — она будет полезна для некоторых задач в IT-продуктах и офисных компаниях. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Яндекс
Cсылки по теме:
«Яндекс Практикум» бесплатно обучит работе с нейросетями
YandexGPT стал доступен всем желающим
YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике»

Рекомендации

Рекомендации

Центробанк всерьез заинтересовался россиянами, которые покупают криптовалюту
iOS 17.2.1 ломает ключевую функцию iPhone
Дуров перестал брать деньги за Telegram Premium перед праздниками
Фанаты Chrome могут лишиться Google-аккаунта со всеми данными. Как защититься?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии