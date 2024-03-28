Представлен YandexGPT 3 — новое поколение нейросетей «Яндекса»



Команда разработчиков «Яндекса» анонсировала линейку ИИ-алгоритмов YandexGPT 3 и первую её нейросеть с индексом Pro, которую уже можно попробовать.







Компания заявляет, что в дальнейшем нейросетей станет больше, а сами они будут «заточены» для решения определенных задач. Например, вот что девелоперы рассказали о YandexGPT 3 Pro:





«YandexGPT 3 Pro эффективнее решает сложные задачи и лучше понимает контекст беседы по сравнению с YandexGPT 2. Языковая модель хорошо обрабатывает инструкции с несколькими условиями, а ещё — корректнее работает с фактами, даёт более точные и полные ответы и допускает меньше стилистических ошибок. При этом YandexGPT 3 Pro может обрабатывать существенно больше запросов за единицу времени, чем языковые модели прошлого поколения YandexGPT».



Эту версию уже можно попробовать на Yandex Cloud — она будет полезна для некоторых задач в IT-продуктах и офисных компаниях.