Представлен зарядный кабель, который невозможно запутать. Мы нашли такой же на AliExpress

На Kickstarter представлен кабель MagTame — он обладает «сверхспособностью», которая порадует любого владельца смартфона. На новинку обратили внимание в Trend Hunter.
Согласно источнику, кабель MagTame обеспечивает как быструю зарядку девайса, так и передачу данных. Шнур имеет сертификацию Made for iPhone, то есть «яблочные» смартфоны будут воспринимать его как оригинальный шнур Apple. При этом будут доступны варианты не только с Lightning, но и с USB-С и microUSB.
Главная фишка кабеля — магнитная структура оплетки. Когда шнур касается сам себя, то моментально примагничивается и сворачивается колечками, поэтому его буквально невозможно запутать. Оплетка выполнена не в цилиндрической форме, а содержит прямые грани, так что кабель аккуратно сворачивается сам, без особых заморочек.
Ценник для тех, кто хочет вложиться в проект, начинается от $18, разработчики обещают доставить первые кабели в августе. На AliExpress мы нашли похожий кабель — по всей его длине расположены намагниченные кольца, которые обеспечивают тот же самый эффект. Кабель аккуратно складывается в колечки и не создает ощущение бардака на столе. Купить его можно вот по этой ссылке.