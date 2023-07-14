Представлен зарядный кабель, который невозможно запутать. Мы нашли такой же на AliExpress

Олег

Кабель


На Kickstarter представлен кабель MagTame — он обладает «сверхспособностью», которая порадует любого владельца смартфона. На новинку обратили внимание в Trend Hunter.

Согласно источнику, кабель MagTame обеспечивает как быструю зарядку девайса, так и передачу данных. Шнур имеет сертификацию Made for iPhone, то есть «яблочные» смартфоны будут воспринимать его как оригинальный шнур Apple. При этом будут доступны варианты не только с Lightning, но и с USB-С и microUSB.



Главная фишка кабеля — магнитная структура оплетки. Когда шнур касается сам себя, то моментально примагничивается и сворачивается колечками, поэтому его буквально невозможно запутать. Оплетка выполнена не в цилиндрической форме, а содержит прямые грани, так что кабель аккуратно сворачивается сам, без особых заморочек.

Ценник для тех, кто хочет вложиться в проект, начинается от $18, разработчики обещают доставить первые кабели в августе. На AliExpress мы нашли похожий кабель — по всей его длине расположены намагниченные кольца, которые обеспечивают тот же самый эффект. Кабель аккуратно складывается в колечки и не создает ощущение бардака на столе. Купить его можно вот по этой ссылке

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Источник:
Trend Hunter
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