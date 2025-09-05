Представлена Aukey MagFusion Ark — модульная зарядка со сферами для iPhone

Популярный производитель аксессуаров Aukey анонсировал MagFusion Ark — модульное беспроводное зарядное устройство, поддерживающее новый стандарт Qi2.2.
Каждая сфера — по сути, пауэрбанк с аккумулятором на 6700 мАч, портом USB-C и активной системой охлаждения, предотвращающей перегрев. Их можно использовать в качестве магнитной подставкой для звонков по FaceTime или просмотра фильмов.
Единственный минус — точного срока начала продаж и цен пока нет. Aukey планирует выпустить MagFusion Ark в первом квартале 2026 года.