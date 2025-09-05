Представлена Aukey MagFusion Ark — модульная зарядка со сферами для iPhone

Фархад

Aukey

Популярный производитель аксессуаров Aukey анонсировал MagFusion Ark — модульное беспроводное зарядное устройство, поддерживающее новый стандарт Qi2.2.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

MagFusion Ark может заряжать iPhone с мощностью до 25 Вт, что соответствует  фирменным блинчикам Apple MagSafe при использовании с iPhone. Уникальность нового аксессуара заключается в его конструкции «6-в-1». Она представляет собой базу, способную заряжать до трех устройств одновременно, и три съемные сферы, от которых тоже можно заряжать девайсы. Все шесть точек поддерживают стандарт Qi2.2.

Каждая сфера — по сути, пауэрбанк с аккумулятором на 6700 мАч, портом USB-C и активной системой охлаждения, предотвращающей перегрев. Их можно использовать в качестве магнитной подставкой для звонков по FaceTime или просмотра фильмов.

Единственный минус — точного срока начала продаж и цен пока нет. Aukey планирует выпустить MagFusion Ark в первом квартале 2026 года.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В последний момент: вырез в экране iPhone 17 Pro изменится
Как снизить прозрачность «жидкого стекла» в iOS 26 и iPadOS 26
Satechi выпустила «дорожный комплект» для iPad

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+275
Holldann
Теперь такую-же только три колонки должны сделать
47 минут назад
#