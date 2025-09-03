Представлена идеальная замена Samsung Galaxy Note от reMarkable

Компания reMarkable представила свой новый девайс — карманный блокнот с электронными чернилами. О нем пишет lifehacker.

Согласно источнику, устройство является уменьшенной копией большого ридера reMarkable 2 и называется Paper Pro Move. Новинка выглядит как продолговатый смартфон и получила дисплей диагональю 7,3 дюйма. Матрица оснащена технологией Gallery 3, передает более 10к цветов и имеет разрешение 264 ppi, что соответствует всем современных iPad Pro и Air.

Две главные фишки устройства — электронные чернила и карандаш. Качественный дисплей E-ink отлично видно на солнце, он не слепнет, а наоборот становится более читаемым. Благодаря особенностям матрицы заряда аккумулятора хватает на пару недель. А электронный карандаш позволяет писать прямо на экране с максимальным комфортом.

Как известно, Samsung полностью отказалась от линейки Note и вскоре собирается вовсе убрать S Pen из комплекта всех своих смартфонов. Так что всем любителям делать заметки от руки прямо на ходу есть смысл присмотреться к новинке; хоть в reMarkable и не Android, но устройств с такими возможностями на рынке практически нет. Ценник — от $449. 

