Представлена Lada Niva Sport — со ржавым кузовом и течью масла прямо с завода

Олег
Скриншот из видео Mash

На Московское Автошоу привезли обновленный внедорожник Lada Niva Sport, который сразу оказался с дефектами. Об этом пишет Mash.

Согласно источнику, автомобиль можно будет купить за 1,7 млн рублей, а посмотреть на него можно было на днях в Москве. Правда, выставочный образец оказался «с душком»: сотрудники Mash заглянули под днище и увидели там коррозию на болтах и приводах, а также масляную лужу под редуктором. Также двери у авто закрывались «с перекосом».

Скриншот из видео Mash

Скриншот из видео Mash

Скриншот из видео Mash

Когда журналисты хотели задать вопросы АвтоВАЗу, «представительница бренда, увидев камеру, убежала — к внедорожнику она больше не подходила» (цитата по Mash). Отметим, что антикоррозийная обработка для авто предлагается за дополнительную плату. 

Источник:
Mash
Комментарии

+129
olegvl2
Очень хороший вариант для всех чиновников всея руси, особенно для профессиональных патриотов!
час назад в 10:59
+941
Ufoer
Нестареющая классика. Потягаться с ней могут разве что ржавые с салона уазы.
час назад в 11:15
