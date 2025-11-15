Представлена Lada Niva Sport — со ржавым кузовом и течью масла прямо с завода

На Московское Автошоу привезли обновленный внедорожник Lada Niva Sport, который сразу оказался с дефектами. Об этом пишет Mash.
Согласно источнику, автомобиль можно будет купить за 1,7 млн рублей, а посмотреть на него можно было на днях в Москве. Правда, выставочный образец оказался «с душком»: сотрудники Mash заглянули под днище и увидели там коррозию на болтах и приводах, а также масляную лужу под редуктором. Также двери у авто закрывались «с перекосом».
Когда журналисты хотели задать вопросы АвтоВАЗу, «представительница бренда, увидев камеру, убежала — к внедорожнику она больше не подходила» (цитата по Mash). Отметим, что антикоррозийная обработка для авто предлагается за дополнительную плату.