Представлена линейка G-SHOCK для городских жителей. Больше никаких монструозных часов

Олег

Casio
Фото: Casio


Компания Casio выпустила четыре модели часов, которые позиционируются как повседневные, городские и экологичные. О новинках написали в Gizmochina.

Согласно источнику, линейка получила название G-SHOCK Urban Utility, которое полностью отражает их ориентированность на бытовое использование в обычных городских условиях без экстрима и преувеличенной защищенности. При этом часы сохранили дух G-SHOCK и в дизайне он чётко прослеживается. Вот как выглядят новинки:

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Casio
Фото: Casio

Безели и ремешки всех моделей выполнены из экологичной пластической биомассы. Стрелочные DW-5610UU выпускаются в сером и зеленом цветах, имеют многослойный дизайн рамки и перевернутый ЖК-дисплей для лучшей видимости при слабом освещении. А еще предусмотрена фирменная LED-подсветка Super Illuminator. Электронные GA-B2100LUU продаются в сером и бежевом цветах и оснащены двухцветным двухлитым безелем, а корпус армирован углеродным волокном, усиливая, но при этом не утяжеляя часы.

Вся линейка синхронизируется по Bluetooth с приложением CASIO WATCHES, имеют функцию поиска телефона и напоминания. Также они способны подзаряжаться от солнца. Ценники в целом щадящие: $100 за стрелочную и $170 за электронную версию. Продажи уже стартуют в Японии. 

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Источник:
Gizmochina
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