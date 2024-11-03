Представлена линейка G-SHOCK для городских жителей. Больше никаких монструозных часов



Фото: Casio





Компания Casio выпустила четыре модели часов, которые позиционируются как повседневные, городские и экологичные. О новинках написали в Gizmochina.



Согласно источнику, линейка получила название G-SHOCK Urban Utility, которое полностью отражает их ориентированность на бытовое использование в обычных городских условиях без экстрима и преувеличенной защищенности. При этом часы сохранили дух G-SHOCK и в дизайне он чётко прослеживается. Вот как выглядят новинки:



