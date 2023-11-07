Представлена нейросеть GPT-4 Turbo

Александр


Компания OpenAI провела презентацию улучшенной ИИ-модели ChatGPT под названием GPT-4 Turbo. База знаний в ней актуализирована до апреля 2023 года (было до сентября 2021), объём запросов и выдачи увеличен в несколько раз, а стоимость работы с ней стала ниже.

В качестве запроса можно вводить в 16 раз больше данных — 128 тысяч токенов, что эквивалентно примерно 300 печатным страницам. Плата за входные токены уменьшилась три раза (до 1 цента), а за выходные в два раза (до 3 центов).

GPT-4 Turbo держит в своей памяти гораздо больше данных в рамках одной сессии, что позволяет комфортнее работать с крупными проектами. Разработчики теперь могут использовать API для генерирования изображений и голоса в сервисах и приложениях, распознающих объекты на фотографиях и видео и преобразующих текст в речь и наоборот.

В скором времени OpenAI добавит в нейросетевой чат-бот ChatGPT функцию создания собственных специализированных ботов с использованием модели GPT-4. Такие боты будут поддерживать отображение веб-страниц и анализ данных.

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