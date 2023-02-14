Представлена новая эталонная система тестов Geekbench 6 для любителей мериться мощностью гаджетов

Разработчики из Primate Labs анонсировали Geekbench 6, новейшую версию кроссплатформенного приложения синтетических тестов производительности компьютеров и мобильных устройств.
В отличие от Geekbench 5, представленного в 2019 году, свежая платформа тестов включает в себя поддержку новых аппаратных стандартов, а также лучше отражает результаты производительности гаджетов в реальных условиях эксплуатации.
Geekbench 6 не берёт за основу показатели однопоточных тестов ЦП, используя вместо этого машинное обучение и другие рабочие нагрузки. Primate Labs отмечает, что новые тесты лучше отражают взаимодействие с типами файлов и приложениями, которые владельцы гаджетов будут активно использовать в 2023 году.
Многоядерная система тестов также получила значительный апгрейд — теперь она измеряет распределение рабочих нагрузок между ядрами. Кроме того, для оценки многоядерной производительности используются следующие новые тесты:
- Размытие фона во время видеоконференций;
- Применение фотофильтров;
- Обнаружение объектов для рабочих нагрузок ИИ;
- Импорт фото в галерею со сбором метаданных;
- Обработка текста для синтаксического анализа и преобразования регулярных выражений в Python.
Скачать Geekbench 6 можно бесплатно для любой актуальной платформы с сайта разработчика.
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