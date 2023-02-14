Представлена новая эталонная система тестов Geekbench 6 для любителей мериться мощностью гаджетов

Фархад

Geekbench 6

Разработчики из Primate Labs анонсировали Geekbench 6, новейшую версию кроссплатформенного приложения синтетических тестов производительности компьютеров и мобильных устройств.

В отличие от Geekbench 5, представленного в 2019 году, свежая платформа тестов включает в себя поддержку новых аппаратных стандартов, а также лучше отражает результаты производительности гаджетов в реальных условиях эксплуатации.

Geekbench 6 не берёт за основу показатели однопоточных тестов ЦП, используя вместо этого машинное обучение и другие рабочие нагрузки. Primate Labs отмечает, что новые тесты лучше отражают взаимодействие с типами файлов и приложениями, которые владельцы гаджетов будут активно использовать в 2023 году.

Многоядерная система тестов также получила значительный апгрейд — теперь она измеряет распределение рабочих нагрузок между ядрами. Кроме того, для оценки многоядерной производительности используются следующие новые тесты:
  • Размытие фона во время видеоконференций;
  • Применение фотофильтров;
  • Обнаружение объектов для рабочих нагрузок ИИ;
  • Импорт фото в галерею со сбором метаданных;
  • Обработка текста для синтаксического анализа и преобразования регулярных выражений в Python.

Скачать Geekbench 6 можно бесплатно для любой актуальной платформы с сайта разработчика.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+641
Ckor_30
Нафиг они нужны эти попугаи 😁
2 часа назад в 19:35
#
st00p1dm0nkey
+3963
st00p1dm0nkey Ckor_30
Ответ был ещё до создания бенчей 😉
2 часа назад в 19:56
#
tellurian
+5031
tellurian
Ни разу не ставил и не пользовался тестами. Не планирую.
час назад в 20:20
#
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