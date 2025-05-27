Представлена портативная колонка Marshall Kilburn III. Она может играть два дня подряд без остановки

Фархад

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Британский производитель аудиооборудования Marshall обновил свою линейку портативных колонок, выпустив Kilburn III, которая предлагает впечатляющее время работы — около 50 часов на одном заряде.

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Новинка не только вдвое превышает автономность предыдущей модели Marshall, но и превосходит всех конкурентов в лице Beats Pill или Bang & Olufsen A1 с 24-часовыми ограничениями. Внутри — один 4-дюймовый вуфер и два 2-дюймовых полнодиапазонных динамика.

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С момента выхода Marshall Kilburn II прошло 7 лет, поэтому Kilburn III получила и ряд других улучшений. Помимо значительного увеличения срока службы батареи, компания улучшила влагозащиту до IP54. При этом девайс сохранил фирменный вид гитарного усилителя, а также тактильные крутилки для регулировки громкости, низких и высоких частот. Заряжается колонка по USB-C за 3 часа.

Новая колонка Marshall Kilburn III уже доступна в некоторых странах по цене $379,99.
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Источник:
Engadget
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