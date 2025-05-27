Представлена портативная колонка Marshall Kilburn III. Она может играть два дня подряд без остановки







Британский производитель аудиооборудования Британский производитель аудиооборудования Marshall обновил свою линейку портативных колонок, выпустив Kilburn III, которая предлагает впечатляющее время работы — около 50 часов на одном заряде. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новинка не только вдвое превышает автономность предыдущей модели Marshall, но и превосходит всех конкурентов в лице Beats Pill или Bang & Olufsen A1 с 24-часовыми ограничениями. Внутри — один 4-дюймовый вуфер и два 2-дюймовых полнодиапазонных динамика.С момента выхода Marshall Kilburn II прошло 7 лет, поэтому Kilburn III получила и ряд других улучшений. Помимо значительного увеличения срока службы батареи, компания улучшила влагозащиту до IP54. При этом девайс сохранил фирменный вид гитарного усилителя, а также тактильные крутилки для регулировки громкости, низких и высоких частот. Заряжается колонка по USB-C за 3 часа.Новая колонка Marshall Kilburn III уже доступна в некоторых странах по цене $379,99.