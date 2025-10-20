Представлена самая интимная версия Face ID: новый сканер Kohler оценит ваше здоровье по посещениям туалета







Популярный производитель высокотехнологичных унитазов Kohler представил устройство для отслеживания состояния здоровья методом сканирования результатов жизнедеятельности пользователя.

Девайс под названием Dekoda крепится к унитазу, а затем с помощью датчиков анализирует увиденное с помощью алгоритмов, предоставляя информацию о потреблении жидкости и здоровье кишечника. Гаджет также уведомит о любых отклонениях и даже об обнаружении крови, что может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем.Создатели подчёркивают, что Dekoda использует несколько датчиков, которые видят только то, что находится внутри вашего унитаза. Поэтому за утечку непотребных снимков переживать не стоит. Собранные данные о состоянии здоровья доступны в приложении Kohler Health на iOS и Android. Правда, для его работы придётся оформить подписку Kohler Health стоимостью в $70 в год для одного пользователя или $130 в год за семейный тариф (до 5 человек).Для различения пользователей используется настенный пульт дистанционного управления со сканером отпечатков пальцев. Именно по нему Dekoda поймёт, кто именно восседает на троне.Система Kohler Dekoda, включающая в себя сам датчик, магнитное зарядное устройство и настенный пульт, уже доступна для предзаказа по цене $599.