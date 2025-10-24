Top.Mail.Ru

Представлена умная камера Xiaomi Smart Camera C302 с функцией ночного видения

Фархад

Xiaomi C302

Компания Xiaomi анонсировала релиз новой камеры домашнего наблюдения Xiaomi Smart Camera C302 на глобальном рынке. Компактный девайс предназначе для помещений. Он предлагает запись видео в разрешении 2K UHD, продвинутый мониторинг на основе искусственного интеллекта и функции защиты конфиденциальности.

Xiaomi Smart Camera C302 записывает видео с разрешением 2304x1296 пикселей благодаря сенсору на 3 Мп, который обеспечивает чёткую картинку. Камера поддерживает 360-градусный обзор благодаря двухосевому приводу с панорамированием, наклоном и зумом. Управлять девайсом можно через приложение Mi Home. Камеру можно устанавливать горизонтально или в перевёрнутом виде. Один из важных плюсов этой модели — кодек H.265, который позволяет экономить до 50% памяти по сравнению с форматами в прошлых поколениях камер.

Xiaomi C302

Система ночного видения в Xiaomi Smart Camera C302 работает лучше благодаря высокочувствительному сенсору, который дольше сохраняет детализацию при слабом освещении. Камера также оснащена шестью инфракрасными лампами, которые обеспечивают чёткое чёрно-белое видео в полной темноте без красного свечения.

Разумеется, тут предусмотрен ИИ, который распознаёт людей, домашних животных и крики детей, отправляя уведомления о движении, плаче или необычных звуках, таких как бьющееся стекло. За безопасность отвечает чип Xiaomi MJA1 — он обеспечивает шифрование всех данных. Подключается камера по Wi-Fi 6 или через Bluetooth. Среди прочих особенностей — голосовое управление через Google Assistant, двусторонние голосовые вызовы, слот под карты microSD объёмом до 256 ГБ.

Цены и сроки начала продаж пока не объявлены.
0
Источник:
GizmoChina
Комментарии