Представлена умная камера Xiaomi Smart Camera C302 с функцией ночного видения

Компания Xiaomi анонсировала релиз новой камеры домашнего наблюдения Xiaomi Smart Camera C302 на глобальном рынке. Компактный девайс предназначе для помещений. Он предлагает запись видео в разрешении 2K UHD, продвинутый мониторинг на основе искусственного интеллекта и функции защиты конфиденциальности.
Система ночного видения в Xiaomi Smart Camera C302 работает лучше благодаря высокочувствительному сенсору, который дольше сохраняет детализацию при слабом освещении. Камера также оснащена шестью инфракрасными лампами, которые обеспечивают чёткое чёрно-белое видео в полной темноте без красного свечения.
Разумеется, тут предусмотрен ИИ, который распознаёт людей, домашних животных и крики детей, отправляя уведомления о движении, плаче или необычных звуках, таких как бьющееся стекло. За безопасность отвечает чип Xiaomi MJA1 — он обеспечивает шифрование всех данных. Подключается камера по Wi-Fi 6 или через Bluetooth. Среди прочих особенностей — голосовое управление через Google Assistant, двусторонние голосовые вызовы, слот под карты microSD объёмом до 256 ГБ.
Цены и сроки начала продаж пока не объявлены.