Представлена веб-камера, которая покажет ваш «внутренний мир» прямо на экране айфона

Компания Endiatx представила и начала испытывать свою съедобную веб-камеру, с которой можно будет позвонить своему желудку по видеосвязи. О ней рассказали в New Atlas.Согласно источнику, микродевайс получил название PillBot, что примерно означает «таблетка-робот». Такое описание идеально подходит для новейшего изобретения, позволяющего исследовать состояние желудочно-кишечного тракта в реальном времени без неприятных и болезненных процедур.

PillBot — это моторизированный робот, который представляет собой беспроводной эндоскоп. Более того, ботом можно управлять дистанционно прямо в желудке пациента, наблюдая за всем происходящим на экране любого смартфона, планшета или ноутбука. Передача видео происходит через Zoom-конференцию. Изготовитель отмечает, что диагностику можно провести в любой точке мира, даже если врач находится в другой стране: при наличии интернета у обеих сторон никаких проблем не возникнет.Сейчас PillBot проходит клинические испытания и должен выйти на рынок в ближайшем будущем.