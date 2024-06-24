Представлена веб-камера, которая покажет ваш «внутренний мир» прямо на экране айфона

Олег

Компания Endiatx представила и начала испытывать свою съедобную веб-камеру, с которой можно будет позвонить своему желудку по видеосвязи. О ней рассказали в New Atlas.

Фото: New Atlas
Фото: New Atlas

Согласно источнику, микродевайс получил название PillBot, что примерно означает «таблетка-робот». Такое описание идеально подходит для новейшего изобретения, позволяющего исследовать состояние желудочно-кишечного тракта в реальном времени без неприятных и болезненных процедур.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Фото: New Atlas
Фото: New Atlas

PillBot — это моторизированный робот, который представляет собой беспроводной эндоскоп. Более того, ботом можно управлять дистанционно прямо в желудке пациента, наблюдая за всем происходящим на экране любого смартфона, планшета или ноутбука. Передача видео происходит через Zoom-конференцию. Изготовитель отмечает, что диагностику можно провести в любой точке мира, даже если врач находится в другой стране: при наличии интернета у обеих сторон никаких проблем не возникнет.

Фото: New Atlas
Фото: New Atlas

Сейчас PillBot проходит клинические испытания и должен выйти на рынок в ближайшем будущем. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
New Atlas
Cсылки по теме:
Ученые создали съедобного робота с аккумулятором. Он перевернет здравоохранение и гастрономию
Теперь официально: современная музыка деградировала и отупляет людей
Ученые смогли избавиться от нагрева смартфонов и ноутбуков и ускорить их зарядку в 5 раз всего одним действием

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1458
tellurian
Круто! Лучше, чем трубку глотать 🤮🤢
30 минут назад
#