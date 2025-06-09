Представлена visionOS 26 — Apple Vision Pro получил вторую жизнь

Фархад

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Вот и главный виновник сегодняшнего торжества — visionOS — тот самый интерфейс, которая подтолкнул Apple на полный перевод всех других операционных систем на стеклянный редизайн. Ну, а сегодня состоялся анонс следующей его итерации — visionOS 26.

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Начнём с того, что шлем Vision Pro получил виджеты, которые можно размещать в 3-х мерном пространстве. Выглядят довольно впечатляюще.

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Ещё одно нововведение — преобразование 2D фото в 3D, как и в iOS 26. Функция называется Spatial Scenes — пространственные сцены. Причём они работают даже с некоторыми сайтами.

vision

Персоны в visionOS 26 стали как настоящие! Это та самая фича, за которую ругали Vision Pro на старте. А если у вашего друга или подруги есть такой же шлем, то теперь вы сможете смотреть кино вместе!

vision

Также появились профили, которые позволяют использовать одну гарнитуру нескольким людям. Для каждого сохранятся свои настройки. Ещё появилась поддержка аксессуаров для Vision Pro — стилуса от Logitech Muse и геймпадов от PSVR2.

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