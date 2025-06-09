Представлена watchOS 26 со стеклянным дизайном и искусственным интеллектом. Что нового?

Компания Apple анонсировала обновлённую версию операционной системы для смарт-часов Apple Watch. В watchOS 26 будет реализован новый стеклянный дизайн Liquid Glass, как во всех свежих апдейтах платформ Apple.
В watchOS 26 будет более простой и интуитивный интерфейс, пользователь сможет одним движением пальца по экрану переводить приглушать входящий звонок, таймер или будильник. Искусственный интеллект будет задействован при переписке в приложении «Сообщения», он сможет подсказывать подходящие фразы или предлагать поделиться с собеседником информацией о местоположении. При создании заметок тоже будет предложено сохранить информацию в зависимости от контекста.
Релиз watchOS 26 запланирован на осень, а бета-версии начнут выходить в ближайшие дни или недели.
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