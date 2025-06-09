Представлена watchOS 26 со стеклянным дизайном и искусственным интеллектом. Что нового?





Компания Apple анонсировала обновлённую версию операционной системы для смарт-часов Apple Watch. В watchOS 26 будет реализован новый стеклянный дизайн Liquid Glass, как во всех свежих апдейтах платформ Apple. Компания Apple анонсировала обновлённую версию операционной системы для смарт-часов Apple Watch. В watchOS 26 будет реализован новый стеклянный дизайн Liquid Glass, как во всех свежих апдейтах платформ Apple. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На Apple Watch появится виртуальный ассистент Workout Buddy на базе искусственного интеллекта. Он собирает разрозненную информацию о физической активности пользователя и общается с пользователем голосом через наушники (например, просит уменьшить темп бега при сильном увеличении пульса или, наоборот, советует бежать быстрее, чтобы эффективность тренировки была выше). Workout Buddy также может подобрать музыку, наиболее подходящую для занятий разными видами спорта. Ассистент может давать и другие советы — например, напоминать о необходимости сделать разминку.





В watchOS 26 будет более простой и интуитивный интерфейс, пользователь сможет одним движением пальца по экрану переводить приглушать входящий звонок, таймер или будильник. Искусственный интеллект будет задействован при переписке в приложении «Сообщения», он сможет подсказывать подходящие фразы или предлагать поделиться с собеседником информацией о местоположении. При создании заметок тоже будет предложено сохранить информацию в зависимости от контекста.



Релиз watchOS 26 запланирован на осень, а бета-версии начнут выходить в ближайшие дни или недели.