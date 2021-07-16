Facebook


Facebook объявила о новой функции для более разнообразного общения в своем фирменном Messenger-е. Об этом рассказал ресурс Hypebeast со ссылкой на официальное заявление Facebook.

Новая возможность получила название Soundmoji. По-русски это можно назвать как «звукомодзи» или «аудиомодзи». Суть этой функции состоит в том, что при переписке в Facebook Messenger теперь можно использовать заготовленную базу с короткими звуками. Среди них есть звук сверчка, барабанная дробь, аплодисменты и зловещий смех. Помимо этого, команда Facebook пригласила нескольких знаменитых артистов записать короткие реплики, а еще в базе есть фразы из известных телешоу. Цитата из официального пресс-релиза Facebook:
«Мы запускаем на ваш выбор целую библиотеку Soundmoji, которую мы будем регулярно обновлять новыми звуковыми эффектами и известными звуковыми фрагментами. Каждый звук представлен смайликом, сохраняя визуальные смайлы, которые мы все любим, в игре, одновременно добавляя звук в микс. Лучшее из обоих миров!
Так как 17 июля по всему миру считается международным днем эмодзи, компания решила выпустить «аудиомодзи» именно в этот день. Скорее всего, обновлять приложение не понадобится — по крайней мере, Facebook ничего не говорит об этом. После 17 июля нужно будет зайти в Messenger, начать любой чат, нажать на кнопку с эмодзи и выбрать значок «Динамика».

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