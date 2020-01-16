Соулс-лайк игра Pascal’s Wager от TipsWorks сегодня добралась до App Store. В этом ролевом экшене игрокам предстоит сразиться с древним злом, которое сводит с ума жителей фэнтезийного мира.
Впервые игра была показана 10 сентября в рамках презентации iPhone 11. Pascal’s Wager раскрывает всю мощь графической системы смартфонов Apple текущего поколения. В мире тёмного фэнтези вас ожидают потрясающая графика и спецэффекты, которых, по словам разработчиков, еще не было на мобильных платформах.
Мир игры окутан тёмной мглой, а свет является чем-то таинственным и обольстительным. Местные жители сходят с ума, и никто не знает почему. На старте доступно несколько персонажей. По пути вам предстоит столкнуться с невероятными врагами и эпическими боссами, а всё это сопровождается крутым саундтреком. У каждого игрового персонажа свой собственный стиль боя и набор навыков.
Игра пока доступна только на английском языке, но разработчики обещают позднее добавить перевод на другие языки с помощью обновления. Стоимость Pascal’s Wager составляет 529 рублей. По словам студии TipsWorks, версия для Android выйдет во втором квартале 2020 года.
Впервые игра была показана 10 сентября в рамках презентации iPhone 11. Pascal’s Wager раскрывает всю мощь графической системы смартфонов Apple текущего поколения. В мире тёмного фэнтези вас ожидают потрясающая графика и спецэффекты, которых, по словам разработчиков, еще не было на мобильных платформах.
Мир игры окутан тёмной мглой, а свет является чем-то таинственным и обольстительным. Местные жители сходят с ума, и никто не знает почему. На старте доступно несколько персонажей. По пути вам предстоит столкнуться с невероятными врагами и эпическими боссами, а всё это сопровождается крутым саундтреком. У каждого игрового персонажа свой собственный стиль боя и набор навыков.
Игра пока доступна только на английском языке, но разработчики обещают позднее добавить перевод на другие языки с помощью обновления. Стоимость Pascal’s Wager составляет 529 рублей. По словам студии TipsWorks, версия для Android выйдет во втором квартале 2020 года.
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”Appsore”
Ага
И медальон волка сбоку тоже совпадение)
А в видосе и Филиппу Эйльхарт после ссоры с Радовидом можно увидеть.