Представлено обновление watchOS 10

Компания Apple представила обновление watchOS 10 для смарт-часов Apple Watch. В watchOS 10 приложения предоставляют больше информации с первого взгляда, а также появились новые способы навигации и быстрого доступа к контенту.Приложения Apple Watch, включая «Погоду», «Акции», «Дом», «Карты», «Сообщения», «Мировое время» и другие, используют большую часть экрана для более наглядной информации. Приложение «Активность» на Apple Watch и приложение «Фитнес» на iPhone еще больше упрощают отслеживание ежедневных движений благодаря более подробной информации, улучшениям обмена данными, обновленному футляру для призов и советам тренеров Apple Fitness+.Новый интерфейс содержит виджеты, которые отображают своевременную и контекстуально адаптируемую информацию, вызываемую поворотом колесика Digital Crown. Например, в начале дня «Погода» покажет прогноз, а во время путешествия Smart Stack покажет посадочные талоны из Wallet. Календарь и напоминания перемещены вверх для отображения предстоящих встреч или задач, а запущенные приложения, такие как «Подкасты», также перемещены вверх для простоты доступа.Разработчики могут использовать новый язык дизайна для обновления своих приложений. Например, Streaks использует весь дисплей для отображения прогресса и быстрого доступа к задачам.«Центр управления» теперь доступен с помощью бокового колёсика, что позволяет открыть его в любое время в любом приложении. Двойное нажатие на Digital Crown показывает приложения, которые вы недавно использовали.Когда велотренировка запускается с Apple Watch в watchOS 10, она автоматически отображается как Live Activity на iPhone, а при касании открывается на весь экран. Представления тренировок, такие как зоны сердечного ритма, высота над уровнем моря, маршрут гонки, настраиваемые тренировки и новое представление скорости езды на велосипеде, были оптимизированы для размера дисплея iPhone, который можно установить на велосипед для удобного и легкого просмотра во время езды.Apple Watch теперь могут автоматически подключаться к велосипедным аксессуарам с поддержкой Bluetooth, таким как измерители мощности, датчики скорости и датчики частоты вращения педалей. Это позволяет использовать новые показатели, включая мощность при езде на велосипеде (Вт) и частоту вращения педалей (об/мин), а также дополнительные виды тренировок, включая зоны мощности.Новые алгоритмы, объединяющие данные датчиков Apple Watch и подключенных измерителей мощности, могут оценивать функциональную пороговую мощность (FTP) — наивысший уровень интенсивности езды на велосипеде, который теоретически может поддерживать велосипедист в течение часа. Используя FTP, Apple Watch вычисляют персонализированные зоны мощности, используемые для удобного просмотра текущей зоны и отслеживания времени, проведенного в каждой из них,Приложение «Компас» на Apple Watch — инструмент для прогулок на свежем воздухе. В watchOS 10 оно автоматически генерирует две новые точки: путевая точка последнего сотового соединения оценивает последнее место с сотовым приемом, что может быть полезно для проверки сообщений или совершения звонка. В случае чрезвычайных ситуаций путевая точка последнего экстренного вызова оценит, где устройство имело последнее подключение к сети доступного оператора.





С помощью приложения Mindfulness пользователи могут регистрировать свои эмоции и настроение. В приложении «Здоровье» они могут определить, что влияет на их душевное состояние — будь то ассоциации или факторы образа жизни, такие как сон или физические упражнения. Оценки депрессии и тревоги, часто используемые в клиниках, теперь доступны в приложении «Здоровье» и могут помочь пользователям определить уровень риска, подключиться к профильным ресурсам и создать PDF-файл, чтобы поделиться со своим врачом.



Миопия или близорукость, является основной причиной ухудшения зрения во всем мире. Чтобы снизить риск развития миопии, Международный институт близорукости рекомендует детям проводить на свежем воздухе не менее 80–120 минут в день. В watchOS 10 в Apple Watch появилась возможность измерять время, проведенное при дневном свете, с помощью датчика внешней освещенности. Пользователи могут просмотреть эту информацию в приложении «Здоровье» на iPhone или iPad.



Время, проведенное при дневном свете, может принести дополнительную пользу физическому и психическому здоровью людей всех возрастов. А дети, у которых нет собственного iPhone, могут использовать Family Setup для сопряжения своих Apple Watch с iPhone своих родителей, предоставляя родителям информацию о количестве времени, которое они проводят при дневном свете.



Чрезмерное использованием смартфона или планшета задокументировано как фактор риска близорукости. Новая функция «Расстояние до экрана» использует ту же камеру TrueDepth, что и Face ID в iPad и iPhone, чтобы побуждать отодвигать свое устройство дальше, если оно находится ближе 12 дюймов в течение длительного периода времени.

