Представлены часы MING 37.02 — эстетично, минималистично и оглушительно дорого

Олег

MING


Компания MING представила новые референсные часы линейки Polar с белым циферблатом. О них написали в Hypebeast.

Согласно источнику, 37.02 стали первыми часами, которые швейцарское подразделение бренда Horologer Ming SA спроектировало и выпустило самостоятельно. Благодаря этому компания может полностью контролировать качество комплектующих и сборки.

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Часы оснащены инновационным белым светящимся материалом для циферблата — обычно в других часах используются цветные элементы. Диаметр аксессуара составляет 38 мм, они выполнены из нержавеющей стали с частичной полировкой. Циферблат сапфировый, с жидкостным светящимся материалом MING Polar White, при этом стрелки покрыты Super-LumiNova X1 с синим свечением — это помогает визуально отделить их от циферблата и повышает читаемость при слабом освещении.

Фото: Ming
Фото: Ming

Фото: Ming
Фото: Ming

Внутри скрывается часовой механизм от Sellita с антрацитовыми скелетонированными мостами, матовой антрацитовой основой, открытым ротором и запасом хода до 45 часов. Его можно увидеть с оборотной стороны часов.

Фото: Ming
Фото: Ming

Фото: Ming
Фото: Ming

Стоит новинка недешево — 3250 швейцарских франков, что составляет примерно 365 000 рублей. 

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Источник:
Hypebeast
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