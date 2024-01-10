Представлены чехлы для iPhone, которые подвинут Apple FineWoven



Фото: MacRumors





На выставке CES 2024 были представлены кейсы для iPhone из инновационного материала, который имеет преимущество перед Apple FineWoven. О них написали в MacRumors.



Согласно источнику, разработчиком и изготовителем необычных кейсов выступила компания OtterBox, уже известная своими чехлами для «яблочных» смартфонов. На этот раз команда решила удивить всех и выкатила экологически чистые кейсы Symmetry… из кактуса.







На ощупь покрытие очень напоминает кожу, но при этом оно изготавливается из кактуса, известного под названием опунция. Для производства собираются его зрелые плоды, а само растение остается живым и здоровым, принося урожай снова и снова. Кейс имеет достаточно жесткий каркас и выступающую защиту для камер и дисплея.



По словам корреспондента MacRumors, которому удалось подержать в руках кактусовый кейс OtterBox Symmetry, его покрытие гораздо приятнее и более устойчив к грязи, чем Apple FineWoven. Помимо чехлов, компания также предлагает ремешки для Apple Watch и кошельки MagSafe из того же материала.