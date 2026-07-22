Представлены FiiO Snowsky Nature: удобный звук за 3 тысячи рублей
Компания FiiO расширила популярную линейку Snowsky, официально представив полноразмерные закрытые наушники Nature. Новинка сочетает в себе крупный 50-миллиметровый драйвер, продуманную эргономику, съемный кабель с гарнитурой и демократичный ценник.
Серия Snowsky от FiiO ориентирована на пользователей, ищущих баланс между качественным Hi-Fi звуком, стильным дизайном и доступностью.
Чаши выполнены из прочного ABS-пластика с декоративной древесной текстурой (нанесена методом трансферной печати), а вилки оголовья — из легкого алюминиевого сплава. Крупные амбушюры из искусственной кожи получили поворотный механизм, поэтому их можно быстро снять и очистить без использования инструментов.
Каждая чашка оснащена независимым разъемом 3,5 мм, что позволяет легко менять провод или использовать балансный кабель. В комплект поставки входит 1.5-метровый кабель из бескислородной меди и штекер TRRS 3,5 мм со встроенным микрофоном и пультом управления для звонков.
Главной фишкой модели стали широкополосные динамические излучатели диаметром 50 мм. Конструкция мембраны совместила в себе PET-слой (19 мкм), эластичный TPU (30 мкм), а дополнительную жесткость обеспечивает Carbon Black.
Такая связка обеспечивает высокое внутреннее демпфирование и снижает искажения. Для естественного звучания инженеры пересматривали параметры излучателя 8 раз, а акустическую камеру дорабатывали 15 раз, опираясь на отзывы почти тысячи слушателей. Наушники воспроизводят диапазон частот 20 Гц — 40 кГц и импедансу 24 Ом FiiO Snowsky Nature не требуют мощного усилителя — их можно подключать напрямую к смартфонам, ноутбукам, портативным аудиоплеерам или компактным USB-ЦАПам.При этом устройство весит всего 280 граммов, что делает его комфортным для длительного ношения.
Модель Nature вышла в двух расцветках: темной (Black) и светлой (Apricot). Рекомендованная розничная цена устройства составляет $44,40 (~3,5 тыс руб).
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides