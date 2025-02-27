Представлены флагманские наушники Xiaomi Buds 5 Pro с Wi-Fi аудио и ИИ







Вслед за флагманским смартфоном Вслед за флагманским смартфоном Xiaomi 15 Ultra и электрокаром SU7 Ultra EV народный бренд Xiaomi выпустил наушники Buds 5 Pro. Это первая в отрасли акустическая система с двумя усилителями и тремя драйверами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Xiaomi Buds 5 Pro оснащены коаксиальной системой с тремя драйверами, которая включает 11-мм двойной магнитный динамический драйвер и блок с плоской диафрагмой. Такая конструкция охватывает диапазон частот от 15 Гц до 50 кГц, обеспечивая чёткие высокие частоты, детальные средние и глубокие басы.Наушники поддерживают кодек Qualcomm aptX Lossless, что позволяет передавать аудио в высоком разрешении 48 кГц/24 бит со скоростью до 2,1 Мбит/с. Дополняет это эксклюзивный звуковой профиль Harman Master.Версия с Wi-Fi поддерживает передачу звука по Wi-Fi на скорости до 4,2 Мбит/с. При сопряжении с совместимыми устройствами Xiaomi, такими как 15 Ultra, эта функция обеспечивает студийный звук без потерь.Среди прочих особенностей Buds 5 Pro — сверхширокополосное адаптивное шумоподавление (55 дБ), 3 микрофона, пространственное аудио с динамическим отслеживанием положения головы, а также функции преобразование речи в текст в реальном времени с использованием искусственного интеллекта с заявленной точностью 98,7%.Без подзарядки стандартная версия Buds 5 Pro работает до 8 часов и до 40 часов с кейсом. Модель с Wi-Fi держится до 10 часов и 40 часов с чехлом.Цена Xiaomi Buds 5 Pro составляет 1299 юаней ($178), а версия с Wi-Fi — 1499 юаней ($206). Ждём, когда наушники появятся на наших маркетплейсах.