Представлены флагманские наушники Xiaomi Buds 5 Pro с Wi-Fi аудио и ИИ

Фархад

Buds 5 Pro

Вслед за флагманским смартфоном Xiaomi 15 Ultra и электрокаром SU7 Ultra EV народный бренд Xiaomi выпустил наушники Buds 5 Pro. Это первая в отрасли акустическая система с двумя усилителями и тремя драйверами.

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Xiaomi Buds 5 Pro оснащены коаксиальной системой с тремя драйверами, которая включает 11-мм двойной магнитный динамический драйвер и блок с плоской диафрагмой. Такая конструкция охватывает диапазон частот от 15 Гц до 50 кГц, обеспечивая чёткие высокие частоты, детальные средние и глубокие басы.

Наушники поддерживают кодек Qualcomm aptX Lossless, что позволяет передавать аудио в высоком разрешении 48 кГц/24 бит со скоростью до 2,1 Мбит/с. Дополняет это эксклюзивный звуковой профиль Harman Master.

Версия с Wi-Fi поддерживает передачу звука по Wi-Fi на скорости до 4,2 Мбит/с. При сопряжении с совместимыми устройствами Xiaomi, такими как 15 Ultra, эта функция обеспечивает студийный звук без потерь.

Buds 5 Pro

Среди прочих особенностей Buds 5 Pro — сверхширокополосное адаптивное шумоподавление (55 дБ), 3 микрофона, пространственное аудио с динамическим отслеживанием положения головы, а также функции преобразование речи в текст в реальном времени с использованием искусственного интеллекта с заявленной точностью 98,7%.

Без подзарядки стандартная версия Buds 5 Pro работает до 8 часов и до 40 часов с кейсом. Модель с Wi-Fi держится до 10 часов и 40 часов с чехлом.

Цена Xiaomi Buds 5 Pro составляет 1299 юаней ($178), а версия с Wi-Fi — 1499 юаней ($206). Ждём, когда наушники появятся на наших маркетплейсах.
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Источник:
GizmoChina
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