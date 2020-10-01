





Компания Google обновила приложения «Камера» и «Фото». В первую очередь эти апдейты будут доступны представленным недавно смартфонам Pixel 5 и Pixel 4a, а затем их можно будет установить на другие модели смартфонов и планшетов.Интерфейс приложения «Google Фото» был изменён и стал более интуитивным. Изменены элементы настроек в фоторедакторе, а также появилось несколько новых опций.«Предложения» — автоматическая обработка снимком с несколькими предложенными вариантами. Эта функция улучшает настройки яркости, контрастности и другие параметры, а также может делать фон на изображении монохромнымДля смартфонов Pixel добавлена функция портретного освещения, которая позволяет регулировать и изменять освещение лиц на портретах. Такую обработку можно применить к фотографиям для качественной имитации портретного режима съёмки.Добавлена поддержка режима HDR+ с брекетингом экспозиции, который позволяет делать ещё более насыщенные и яркие снимки.В ночном режиме теперь можно делать портретные фотографии. Камера может создавать эффект боке на лице даже при недостаточном освещении.Новая функция «Портретный свет» позволяет настроить освещённость лица при портретной съёмке. Параметр освещённости в дальнейшем можно изменить на готовом снимке в приложении «Google Фото».Видеосъёмка поддерживает три типа стабилизации: Locked для съёмки статичных объектов, Active для высокодинамичной съёмки и Cinematic Pan, при котором камера снимает видео с частотой 60 кадров в секунду, а специальный алгоритм замедляет ролик в два раза для создания эффекта плавных переходов.