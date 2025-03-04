Представлены Nothing Phone 3a и Phone 3a Pro: вот какими должны быть все среднебюджетные смартфоны

Фото: Nothing
Компания Nothing официально выпустила две своих среднебюджетных новинки — смартфоны, которые удивят и характеристиками, и дизайном, и ценником. Пожалуй, это новые наследники Xiaomi и OnePlus в плане соотношения цена-опции.
Фото: Nothing
Основное отличие у моделей скрывается в модуле камер. Pro-версия получила слегка увеличенный по площади сенсор, перископическую линзу сверхширокоугольного объектива и 3х оптический зум. Также передняя камера имеет разрешение 50 Мп против 32 Мп у базовой модели. Также обычный Phone 3a не поддерживает eSIM — почему-то Nothing решила сделать это Pro-опцией.
За связь отвечают модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и 5G-модем, у обоих смартфонов есть NFC и подэкранный сканер отпечатка пальца. Из коробки они работают на Android 15 и NothingOS 3.1.
Фото: Nothing
Самое интересное — цена:
Компания Nothing официально выпустила две своих среднебюджетных новинки — смартфоны, которые удивят и характеристиками, и дизайном, и ценником. Пожалуй, это новые наследники Xiaomi и OnePlus в плане соотношения цена-опции.
Фото: Nothing
Основное отличие у моделей скрывается в модуле камер. Pro-версия получила слегка увеличенный по площади сенсор, перископическую линзу сверхширокоугольного объектива и 3х оптический зум. Также передняя камера имеет разрешение 50 Мп против 32 Мп у базовой модели. Также обычный Phone 3a не поддерживает eSIM — почему-то Nothing решила сделать это Pro-опцией.
За связь отвечают модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и 5G-модем, у обоих смартфонов есть NFC и подэкранный сканер отпечатка пальца. Из коробки они работают на Android 15 и NothingOS 3.1.
Фото: Nothing
Самое интересное — цена:
- Nothing Phone 3a (12/256 ГБ): 379 долларов
- Nothing Phone 3a Pro (12/256 ГБ): 459 долларов.