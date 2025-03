Представлены Nothing Phone 3a и Phone 3a Pro: вот какими должны быть все среднебюджетные смартфоны

Компания Nothing официально выпустила две своих среднебюджетных новинки — смартфоны, которые удивят и характеристиками, и дизайном , и ценником. Пожалуй, это новые наследники Xiaomi OnePlus в плане соотношения цена-опции.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Nothing Phone 3a (12/256 ГБ): 379 долларов

Nothing Phone 3a Pro (12/256 ГБ): 459 долларов.

Nothing Phone 3a и Nothing Phone 3a Pro — фактически два идентичных смартфона, от дисплея до порта, с крайне незначительной разницей. Оба получили AMOLED LTPS-экраны по 6,77 дюйма с динамической частотой обновления 30-120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит, а также чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen3. Версия Pro поставляется только с памятью 12 / 256 Гб, а базовый смартфон также можно купить с 8 / 128 Гб. Аккумулятор у обоих 5000 mAh, поддерживает быструю зарядку до 50 ватт.Основное отличие у моделей скрывается в модуле камер. Pro-версия получила слегка увеличенный по площади сенсор, перископическую линзу сверхширокоугольного объектива и 3х оптический зум. Также передняя камера имеет разрешение 50 Мп против 32 Мп у базовой модели. Также обычный Phone 3a не поддерживает eSIM — почему-то Nothing решила сделать это Pro-опцией.За связь отвечают модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и 5G-модем, у обоих смартфонов есть NFC и подэкранный сканер отпечатка пальца. Из коробки они работают на Android 15 и NothingOS 3.1.Самое интересное — цена:Скорее всего, модель Phone 3a с памятью 8 / 128 Гб можно будет урвать еще дешевле. Среднебюджетки от Nothing — это новый «топ за свои деньги» и современные «убийцы флагманов», достойные преемники ушедшей в прошлое философии Xiaomi и OnePlus.