Microsoft представила обновленные функции платформы для совместной работы Microsoft Teams, которые будут запущены до конца года. Новые функции предлагают улучшения по трем направлениям: более комфортное командное взаимодействие и снижение усталости от встреч, повышение вовлеченности участников. Также анонсированы новые инструменты для оптимизации работы и экономии времени.
Новые функции для командной работыСовместный режим (Together mode). Технология сегментации на базе ИИ для цифрового размещения участников на общем фоне создает ощущение, как будто вы сидите в одной комнате. Режим подходит для собраний, на которых говорят несколько человек, например, для мозгового штурма или круглого стола, поскольку позволяет сосредоточиться на лицах и языке тела других людей, тем самым облегчая понимание невербальных сигналов. Новая функция в режиме «аудитория» начинает развертывание уже сейчас, и будет доступна всем пользователям платформы в августе. Позже появятся другие варианты фонов для собраний в этом режиме.
Динамический вид (Dynamic view). Новая технология предоставляет больше возможностей отображения контента совместной работы и самого вида собрания. Новые элементы управления позволяют персонализировать вид в соответствии с вашими предпочтениями, например, возможность показывать и материалы для работы, и самих участников встречи на одном экране. Динамический вид позволит вывести до 49 человек одновременно на один экран видеособрания (опция Large gallery view начнет развертывание в августе). Помимо этого, теперь можно создавать виртуальные комнаты, которые позволяют организаторам разбивать участников собрания в Teams для одновременных обсуждений на несколько небольших групп.
Фильтры для видео. Теперь фильтры для видео станут доступны в Microsoft Teams. Перед тем, как присоединиться к встрече, вы можете использовать фильтры для регулировки уровня освещенности и смягчения фокуса камеры для лучшего отображения.
Опросы для оценки настроения в коллективе. Новое расширение Reflect дает возможность менеджерам, руководителям и преподавателям проверить, как чувствует себя их команда или студенческий коллектив - в целом или по конкретному вопросу. IT-администраторы смогут установить расширение Reflect из GitHub, а затем сделать его доступным для сотрудников своей организации в меню расширений сообщений.
Живая реакция. Функция позволяет оставлять реакции во время собрания, используя смайлики, которые будут появляться у всех участников. Эта функция аналогична с «живыми» презентациями PowerPoint (Live Presentations), позволяющими зрителям мгновенно обеспечить обратную связь с ведущим.
Удобный чат. В ближайшее время сообщения в чате, отправленные во время встречи в Microsoft Teams, появятся на экранах всех участников встречи без необходимости вручную открывать панель чата.
Определение спикера и перевод субтитров. Microsoft Teams уже предоставляет возможность создавать субтитры в режиме реального времени. В скором времени добавится функция, которая будет показывать, кто выступает, а также функция перевода субтитров. Прямые транскрипты, которые появятся позже в этом году, позволят также фиксировать, что было сказано на собрании. После встречи файл транскрипта автоматически сохраняется во вкладке чата для этой встречи.
Интерактивные встречи для более чем 1000 участников. Для повышения интерактивности собраний больших групп, например потоковых университетских занятий, позволяющих участникам общаться в чате и включать видео для совместной работы в реальном времени, - число участников таких встреч в Microsoft Teams будет расширено до 1000 человек.
Если нужно собрать больше людей, чтобы посмотреть презентацию или дискуссию, Microsoft Teams будет поддерживать такой тип встреч до 20 000 участников.
Обновления Microsoft Whiteboard. Визуальные инструменты для совместной работы могут сделать собрания и учебные занятия более эффективными. «Белая доска» в Microsoft Teams скоро будет обновлена за счет новых функций, включая заметки, добавление текста, а также возможности перетаскивания.
Оптимизация работы и экономия времени
Все задачи – в одном списке. Приложение «Задачи» в Microsoft Teams, которое будет запущено в этом месяце, будет аккумулировать задачи из Microsoft To Do, Planner и Outlook.
Шаблоны ответов. Новая функция позволит отвечать на сообщения одним нажатием. Предлагаемые ответы в чате Teams используют технологии ИИ для создания коротких ответов на основе контекста предыдущего сообщения. Функция будет запущена в июле.
Бесконтактные встречи. По мере того, как некоторые люди начинают возвращаться на свои рабочие места, бесконтактные встречи в офисных помещениях становятся как никогда актуальными. Teams позволяет людям присоединяться к собраниям и делиться контентом с устройствами в конференц-зале с помощью своего мобильного устройства или ПК. Новая функция «удаленная комната» в мобильном приложении Teams предоставит дополнительные средства управления собранием, такие как возможность покидать собрание, выключать и отключать звук в комнате, регулировать громкость звука, а также включать и выключать камеры.
С конца 2020 года для устройств Microsoft Teams Room будут доступны голосовые команды, которые позволят участникам, находящимся в комнате, присоединиться или покинуть собрание, а также добавить к нему участника или номер телефона. Мы также представляем возможность беспроводного подключения к любому устройству Microsoft Teams Room или панели управления, что позволит людям, находящимся в общем пространстве, эффективно взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени.
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