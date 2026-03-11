Представлены новые роботы-пылесосы Dreame F20, F21 и F21 Plus с флагманской силой всасывания 20 000 Па

Компания Dreame представила сразу три новых робота-пылесоса: F20, F21 и F21 Plus. Главная особенность линейки — рекордная для доступных моделей сила всасывания в 20 000 Па. Такие показатели обычно встречаются только у флагманских пылесосов.

Все три модели используют технологию Vormax, которая сочетает высокопроизводительный мотор с оптимизированной аэродинамикой. Это обеспечивает 100% сбор крупного мусора на твердых покрытиях и глубокую очистку ковров. Автоматическое распознавание коврового покрытия позволяет включать режим Carpet Boost или обходить ковры при влажной уборке, чтобы сохранить баланс между эффективностью и энергопотреблением.Для чистки углов и вдоль плинтусов Dreame увеличила длину ворса боковой щетки и улучшила её геометрию — охват краев достигает 95%. Встроенные резервуары для воды (до 280 мл) и мусора (220 мл) поддерживают комбинированную уборку, а электронная подача воды с 32 уровнями регулировки позволяет безопасно работать на ламинате и паркетных полах. Двойная анти-спутывающая система предотвращает намотку волос на основную и боковую щетки, снижая необходимость ручной чистки.Аккумулятор на 3200 мАч обеспечивает до 150 минут работы, чего хватает для квартир и домов средней площади. Модель F21 Plus отличается дополнительной автономностью: станция автоматической очистки с мешком на 4 л позволяет обходиться без ручного опустошения пылесборника до 120 дней. Модели F20 и F21 требуют обычной ручной очистки.Навигация на базе LDS-лидара и алгоритм Smart Pathfinder Technology строят точные 3D-карты и прокладывают оптимальные маршруты уборки. Через приложение Dreamehome можно управлять режимами, создавать до 4 уровней карт, виртуальные зоны и барьеры, а также использовать голосовые команды через «Алису» и «Марусю».Новые роботы уже доступны на сайте Dreame и у розничных продавцов. Рекомендованные цены: Dreame F20 — 19 990 рублей, Dreame F21 — 20 990 рублей, Dreame F21 Plus — 24 990 рублей.