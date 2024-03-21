Представлены OnePlus Buds V — копеечные наушники с крутым звуком и стильным дизайном

Компания OnePlus представила новые бюджетные наушники, которые способны удивить своим звучанием. О них пишет Gizmochina.Согласно источнику, OnePlus Buds V оснащены динамиками размером 12,4 мм с титановым покрытием — компания обещает глубокий бас и чистые частоты в самых разных жанрах музыки. Если использовать наушники со смартфоном OnePlus, совместимым с Dolby Atmos, то будет доступен эффект Dolby Panoramic Sound для объемного звучания.Помимо этого, звук можно настроить по своему вкусу с помощью трех предустановленных режимов — «Сбалансированный», «Глубокий бас» и «Чистый и яркий». Если этого будет мало, то можно создать свой пресет вручную с помощью приложения HeyMelody. Модуль Bluetooth 5.3 отвечает за стабильное соединение с низкой задержкой звука в 94 мс.Для голосовых и видеозвонков здесь предусмотрены два микрофона с системой фильтрации фоновых шумов и ИИ-шумодава. Автономность заявлена на уровне 8 часов от одного заряда или 38 часов с учетом кейса. Зарядка в течение часа обеспечит 5 часов прослушивания. Заявленный прайс — от $20, что составляет около 1850 рублей по текущему курсу.