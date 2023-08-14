Представлены отечественные мессенджеры «Импульс» и «Колибри». Прощайте, WhatsApp и Telegram?

Компания «Росэлектроника» представила два отечественных мессенджера в рамках программы импортозамещения. Об этом пишет пресс-служба.Согласно источнику, приложения называются «Импульс» и «Колибри». Они будут доступны для смартфонов под управлением Android, а также отечественной ОС «Аврора» соответственно. Они позволяют «безопасно обмениваться информацией и минимизируют возможность утечки личных и служебных данных».Производитель заявляет, что мессенджеры обеспечивают «защищенный обмен речевой, текстовой, файловой и голосовой информацией, а также ведение групповых чатов». При этом «Импульс» и «Колибри» могут взаимодействовать между собой, хотя и созданы для разных ОС.Помимо этого, мессенджеры «позволяют организовать защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к прикладным WEB-сервисам – электронной почте, облачному хранению файлов, видеоконференциям, – развернутым на серверной платформе».На официальном сайте «Росэлектроники» указано, что компания обеспечивает технологическую независимость России. Исходя из этого, можно предположить, что представленные (или другие, более совершенные) мессенджеры однажды заменят нам зарубежные решения, вроде WhatsApp и Telegram.