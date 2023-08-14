Представлены отечественные мессенджеры «Импульс» и «Колибри». Прощайте, WhatsApp и Telegram?

Олег

Росэлектроника

Фото: Росэлектроника

Компания «Росэлектроника» представила два отечественных мессенджера в рамках программы импортозамещения. Об этом пишет пресс-служба.

Согласно источнику, приложения называются «Импульс» и «Колибри». Они будут доступны для смартфонов под управлением Android, а также отечественной ОС «Аврора» соответственно. Они позволяют «безопасно обмениваться информацией и минимизируют возможность утечки личных и служебных данных».

Производитель заявляет, что мессенджеры обеспечивают «защищенный обмен речевой, текстовой, файловой и голосовой информацией, а также ведение групповых чатов». При этом «Импульс» и «Колибри» могут взаимодействовать между собой, хотя и созданы для разных ОС.

Помимо этого, мессенджеры «позволяют организовать защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к прикладным WEB-сервисам – электронной почте, облачному хранению файлов, видеоконференциям, – развернутым на серверной платформе».

Росэл

На официальном сайте «Росэлектроники» указано, что компания обеспечивает технологическую независимость России. Исходя из этого, можно предположить, что представленные (или другие, более совершенные) мессенджеры однажды заменят нам зарубежные решения, вроде WhatsApp и Telegram. 

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Источник:
Росэлектроника
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Комментарии

+47
denisba
А в Ios будут работать?
Вчера в 19:08
#
Dmitriy
+644
Dmitriy
Шо, опять?
Уж которые по счету то, а воз и ныне там. Ибо если просто полюнимать тему — тупо сделать мессенджер не вопрос и опыта такого в мин много. И тем, кто сделал это после всех остальных гигантов сложнее всего. Тут одним распилом не обойтись, тут думать надо.
Вчера в 20:36
#
+4745
Carter_Mayers
Как только, так сразу, пока ещё лучше ничего не придумали мессенджеров проверенных годами. А то наклепают продуктов а-ля Там Там, всяких Спутников и ещё фиг чего пойми а потом пшик и все сдулись. Типа есть эти мессенджеры новые и фиг с ними, но говорить о какой-то полной замене для миллионов юзеров крайне амбициозно
Вчера в 22:51
#
–570
NYX Carter_Mayers
Спутник отлично работал с криптографией. Вы, люмпены, когда начинаете гнать волну снизу, хотя бы обращайтесь за советом к старшим.
И мы вам скажем, что в бытность этого браузера ничто так не давало беспроблемно в ЕИС. Был второй вариант — через IE, но это совсем замороч.
Сейчас унифицировали для этих дел Я.Браузер и нужда в Спутнике отпала.
А вам бы все сериальчики да по скотсетям попастись, будто не знаю, что там делаете.
Вчера в 22:59
#
–570
NYX
Просто оxyeваю, когда ведомые простолюдины с лозунгами "айфон или смерть" начинают загонять про то, как им осточертел этот какой-нибудь бабкин ватсап и вот теперь им не нравятся простые отечественные решения. В то время когда в иос даже звонилка урезана в щи: ни полноценного журнала ни поиска контактов по Т9 прямо в наборе цифр, ни нормального калькулятора (все нормальные — строго платные), ни будильника, но напоминалки. Про остальное говорить не приходится. Свайп на русике недавно завезли. Свайп, блять.
И при всем при этом перегруженный, полуглючный, помоечный Телеграм считается мастхэв. Ничего шибко не имею ю против телеги, но он абсолютно противоречит философии эппл. Я вообще нк понимаю как он прошёл ревьюирование. Это же ведро в чистом виде. Все смешалось в доме Обонских.
2 часа назад в 23:38
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Misha Gynin
–40
Misha Gynin
Правильные мессенджеры должны сливать переписку только в правильном направлении :)
11 минут назад
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