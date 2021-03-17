Intel официально представила свои действительно новые десктопные процессоры 11-ого поколения, вошедшие в линейку Rocket Lake-S. Спустя 5 лет компания наконец-то обновила старую микроархитектуру Skylake на новую Cypress Cove, которая является родственницей 10-нанометровой Sunny Cove, которую мы помним по мобильным процессорам Intel 10-ого поколения, однако техпроцесс остался старым, 14 нанометров. Но все еще новая архитектура позволила поднять IPC (производительность на герц) до 19%.
Если в последние годы что AMD, что Intel ощутимо нарастили число ядер, то вот линейка Rocket Lake-S наоборот является даунгрейдом: даже топовые Core i9 имеют по 8 ядер и 16 потоков, тогда как в предыдущей линейке 10-ого поколения они могли похвастаться 10 ядрами и 20 потоками. Поэтому теперь разница между Core i7 и Core i9 только в частоте.
Еще одним нововведением стала поддержка новой шины PCI Express 4.0. Всего доступно 20 линий: 16 для видеокарты и 4 для быстрого NVMe SSD. Кроме того, можно выделить появившуюся поддержку инструкций AVX-512 и технологии Intel Deep Learning Boost, а также ускорение вдвое внутренней шины DMI 3.0. К тому же решения Rocket Lake-S научились «из коробки» работать с DDR4-3200.
Что касается совместимости, то на новых материнских платах заработают предыдущие процессоры Intel 10-ого поколения (Comet Lake-S), а вот наоборот — нет: поддержку новых Rocket Lake-S получат лишь старшие чипсеты 400-ой линейки (все кроме H410 и B460).
Из неприятного можно выделить цены: новинки стали на 10-60 долларов дороже, чем аналогичные решения предыдущего поколения. Рекомендованные цены для России будут объявлены позже.
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