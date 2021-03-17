

















Intel официально представила свои действительно новые десктопные процессоры 11-ого поколения, вошедшие в линейку Rocket Lake-S. Спустя 5 лет компания наконец-то обновила старую микроархитектуру Skylake на новую Cypress Cove, которая является родственницей 10-нанометровой Sunny Cove, которую мы помним по мобильным процессорам Intel 10-ого поколения, однако техпроцесс остался старым, 14 нанометров. Но все еще новая архитектура позволила поднять IPC (производительность на герц) до 19%.Если в последние годы что AMD, что Intel ощутимо нарастили число ядер, то вот линейка Rocket Lake-S наоборот является даунгрейдом: даже топовые Core i9 имеют по 8 ядер и 16 потоков, тогда как в предыдущей линейке 10-ого поколения они могли похвастаться 10 ядрами и 20 потоками. Поэтому теперь разница между Core i7 и Core i9 только в частоте.Кроме новой архитектуры, решения Intel 11-ого поколения могут похвастаться новой интегрированной графикой с архитектурой Xe, получившей название UHD Graphics 750. Компания сообщает, что по производительности новое графическое ядро на 50% быстрее старого UHD Graphics 630. Также можно отметить возросшие видеовозможности новинки: теперь поддерживаются 10-bit AV1 и 12-bit HEVC, есть встроенный HDMI 2.0.Еще одним нововведением стала поддержка новой шины PCI Express 4.0. Всего доступно 20 линий: 16 для видеокарты и 4 для быстрого NVMe SSD. Кроме того, можно выделить появившуюся поддержку инструкций AVX-512 и технологии Intel Deep Learning Boost, а также ускорение вдвое внутренней шины DMI 3.0. К тому же решения Rocket Lake-S научились «из коробки» работать с DDR4-3200.Вместе с новыми процессорами Intel также анонсировала и новую линейку чипсетов, куда вошли модели B560, H570 и Z590. Примечательно, что теперь разгон памяти доступен на всех из них, но повышать частоту процессоров все еще можно только на старшем решении Z-линейки. Кроме этого, чипсеты получили поддержку Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E, а также быстрых USB 3.2 2x2 20 гбит/с.Что касается совместимости, то на новых материнских платах заработают предыдущие процессоры Intel 10-ого поколения (Comet Lake-S), а вот наоборот — нет: поддержку новых Rocket Lake-S получат лишь старшие чипсеты 400-ой линейки (все кроме H410 и B460).Также Intel продемонстрировала производительность новых CPU. По их данным, флагманский 8-ядерный Core i9-11900K на 3-11% быстрее в играх в FHD, чем 12-ядерный Ryzen 9 5900X. Если же сравнивать новинку с предыдущим флагманом, Core i9-10900K, то прирост еще ощутимее — от 8 до 14%.Из неприятного можно выделить цены: новинки стали на 10-60 долларов дороже, чем аналогичные решения предыдущего поколения. Рекомендованные цены для России будут объявлены позже.