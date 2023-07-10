Представлены российские ПК «Ворон» и «Бобёр». Они работают с мониторами «Сова»

Фото: Leopold Kanzler/Caters



Компания Delta Computers представила новую материнскую плату «Анемона 2», на базе которой соберет и будет продавать два компьютера. Об этом пишет CNews.



Согласно источнику, «Анемона 2» работает на чипсете Intel H610, совместимом с процессорами Intel Core Alder Lake 12 и Raptor Lake 13. На основе этой платы будут собираться два отечественных компьютера — «Ворон» и «Бобёр».



«Бобёр BBiH2» представляет из себя компьютер для стандартных офисных задач, а также для пользователей в сфере медицины и образования. «Ворон VRiH2» более универсален и выпускается в корпусе форм-фактора mini-Tower; его можно самостоятельно апгрейдить, «Ворон» поддерживает видеокарты с интерфейсом PCIe 5.0x16. Оба ПК комплектуются «оперативкой» DDR4.



На базе «Ворона» и «Бобра» Delta собрала целое рабочее место под названием «Лось»: в него входят монитор «Сова» (Full HD либо 2К на выбор), мышь и клавиатура. Ценники пока не озвучиваются.