Представлены Snapdragon X2 Elite и Elite Extreme — процессоры для ПК

Артем


На минувшей презентации, которая состоялась 25 сентября компания Qualcomm представила флагманские чипы Snapdragon X2 Elite и Elite Extreme для ПК под управлением Windows. Вот что о них известно.

• Чипы построены по 3-нм техпроцессу и получили ядра Oryon 3-го поколения
• Флагманская SoC X2 Elite Extreme получила 18-ядерный CPU: 12 Prime-ядер Prime и 6 Performance-ядер с частотой до 5,0 ГГц на двух ядрах
• Максимальная частота при загрузке всех ядер — 3,6 ГГц

По словам производителей X2 Elite Extreme будет на 75% быстрее конкурентов на архитектуре x86.

Видеопроцессор Adreno X2-90 предлагает производительность на 1 Вт в 2,3 раза выше в сравнении с GPU первого X Elite. Также упомянули нейронный ускоритель Hexagon NPU, который входит в состав процессора. Всего в семейство вошло три модели:

• X2 Elite Extreme (X2E-96-100): 18 ядер, 5,0 ГГц, 53 МБ кэш-памяти, 192-разрядная шина памяти с пропускной способностью 228 ГБ/с;
• X2 Elite (X2E-88-100): 18 ядер, 4,7 ГГц, 53 МБ кэш-памяти, 128-битная шина с пропускной способностью 152 ГБ/с;
• X2 Elite (X2E-80-100): 12 ядер, 4,7–4,4 ГГц, 34 МБ кэш-памяти, 128-разрядная шина с пропускной способностью 152 ГБ/с.

Все три версии поддерживают память LPDDR5X-9523 до 128 ГБ, модем Snapdragon X75 5G с максимальной скоростью загрузки данных 10 Гбит/с, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Первые ПК на базе X2 Elite ожидаются в первой половине 2026 года.
Комментарии

Вася Вотафаков
+6365
Вася Вотафаков
Вся эта куча ядер, частоты, кэш … все это интересно, но это просто цифры. С каким вменяемым процессором от синих или красных его можно сравнить то? До какого уровня он и его графика дотягивают? Раз они на винде будут работать…
Сегодня в 10:42
#