Представлены юбилейные Apple Watch Series 10 в новом дизайне. Это просто шедевр!

Олег
AW 10

Большая осенняя презентация Apple в самом разгаре и только что компания показала совершенно новые Apple Watch десятого поколения. Это юбилейная модель, и ожидания от нее у инсайдеров и фанатов были соответствующие. Отчасти они оправдались, и новинка получилась действительно классной. 

AW 10

В глаза сразу бросаются изменения в дизайне. Углы часов стали более закругленными и «мягкими», а дисплей прикрыт самым передовым закаленным стеклом. Корпус очень тонкий — 9,7 мм. Кроме того, это первый полированный алюминиевый корпус в глубоком черном цвете, но есть также матовое «розовое золото» и классический алюминиевый цвет. Вместо стальных часов теперь в линейке есть зеркально полированный титан: 

Титан

Что касается спецификаций и нововведений, то вот всё, что рассказала Apple со сцены: 
  • самый большой дисплей в истории Apple Watch
  • ускоренная зарядка — до 80% за 30 минут
  • улучшенный динамик
  • новый чип S10 с 4 нейронными ядрами
  • обнаружение апноэ во сне
  • новые опции для подводного плавания: отображение глубины и температуры в реальном времени и так далее. 
Новинка заменит собой Apple Watch Series 9 и будет продаваться вместе с Watch Ultra. Стоимость — от $399 за версию с GPS и от $499 за часы со встроенной eSIM (в России не работает). 
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Комментарии

s_medik
+3454
s_medik
Большой дисплей, титановый корпус, обновление экрана каждую секунду на Alway-On display, быстрая зарядка это плюс, буду рассматривать к покупке.
Но вот что они стали легче, для меня это минус, люблю чувствовать часы, поэтому всегда выбирал стальную версию.
Вчера в 20:24
#
tellurian
+1774
tellurian
400 и 500$
Новые ультра2 в черном корпусе от 700$

Заказ сегодня. Доступны с 20 сентября.

Чёрный цвет огонь. Буду менять себе.
Вчера в 20:31
#
+57
Gntlmn Mthfcng
Надо же, теперь можно сравнивать все Apple Watch на сайте. Обнаружил интересную штуку. На сайте эпл в 9 и 10 серии нет функции измерения кислорода в крови. Кто в курсе, это только для США?
2 часа назад в 22:05
#
0
numer0
Если обнаружение апноэ будет работать, то это прорыв. Мало кто понимает, насколько их жизнь убивает эта шняга. Покупать отдельно недешевый (хоть и точный) аппарат и спать с намордником не каждый сможет.
2 часа назад в 22:08
#
0
numer0
Держак батареи остался прежним. Муйня.
час назад в 22:34
#

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