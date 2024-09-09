Представлены юбилейные Apple Watch Series 10 в новом дизайне. Это просто шедевр!

Большая осенняя презентация Apple в самом разгаре и только что компания показала совершенно новые Apple Watch десятого поколения. Это юбилейная модель, и ожидания от нее у инсайдеров и фанатов были соответствующие. Отчасти они оправдались, и новинка получилась действительно классной.
В глаза сразу бросаются изменения в дизайне. Углы часов стали более закругленными и «мягкими», а дисплей прикрыт самым передовым закаленным стеклом. Корпус очень тонкий — 9,7 мм. Кроме того, это первый полированный алюминиевый корпус в глубоком черном цвете, но есть также матовое «розовое золото» и классический алюминиевый цвет. Вместо стальных часов теперь в линейке есть зеркально полированный титан:
Что касается спецификаций и нововведений, то вот всё, что рассказала Apple со сцены:
- самый большой дисплей в истории Apple Watch
- ускоренная зарядка — до 80% за 30 минут
- улучшенный динамик
- новый чип S10 с 4 нейронными ядрами
- обнаружение апноэ во сне
- новые опции для подводного плавания: отображение глубины и температуры в реальном времени и так далее.