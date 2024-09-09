Представлены юбилейные Apple Watch Series 10 в новом дизайне. Это просто шедевр!

самый большой дисплей в истории Apple Watch

ускоренная зарядка — до 80% за 30 минут

улучшенный динамик

новый чип S10 с 4 нейронными ядрами

обнаружение апноэ во сне

новые опции для подводного плавания: отображение глубины и температуры в реальном времени и так далее.

Большая осенняя презентация Apple в самом разгаре и только что компания показала совершенно новые Apple Watch десятого поколения. Это юбилейная модель, и ожидания от нее у инсайдеров и фанатов были соответствующие. Отчасти они оправдались, и новинка получилась действительно классной.В глаза сразу бросаются изменения в дизайне. Углы часов стали более закругленными и «мягкими», а дисплей прикрыт самым передовым закаленным стеклом. Корпус очень тонкий — 9,7 мм. Кроме того, это первый полированный алюминиевый корпус в глубоком черном цвете, но есть также матовое «розовое золото» и классический алюминиевый цвет. Вместо стальных часов теперь в линейке есть зеркально полированный титан:Что касается спецификаций и нововведений, то вот всё, что рассказала Apple со сцены:Новинка заменит собой Apple Watch Series 9 и будет продаваться вместе с Watch Ultra. Стоимость — от $399 за версию с GPS и от $499 за часы со встроенной eSIM (в России не работает).