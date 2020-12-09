Госдума отложила вступление в силу закона об обязательной предустановке российских приложений на электронику, продающуюся в России. Изначально предполагалось, что он начнёт действовать с 1 июля 2020 года, но сначала президент РФ Владимир Путин дал отсрочку до 1 января 2021 года, а теперь Госдума продлила срок подготовки к его исполнению до 1 апреля 2021 года.
Напомним: производителей продающихся в России смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и телевизоров обязали устанавливать на эти устройства софт, разработанный российскими компаниями. Перечень приложений будет утверждён Правительством РФ на основе рекомендаций Роскомнадзора, Министерства цифрового развития и других ведомств.
Список конкретных приложений для разных видов электронных товаров ещё не определён, есть только ориентировочный перечень из 12 категорий. Как только этот список будет составлен, производители смогут начать предустановку российского софта. Предполагается, что это увеличит конкурентоспособность отечественных разработчиков и сделает их приложения более популярными, чем сейчас. В рейтинге, предложенном Минцифры, лидируют приложения, разработанные «Яндексом» и Mail.ru Group.
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