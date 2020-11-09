





Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), объединяющая IT-компании, производителей и дистрибуторов электроники, включая «Яндекс», Apple, Huawei и другие, направила 5 ноября вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу отложить на неопределенный срок вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.Закон о предустановке отечественного ПО вступает в силу с 1 января 2021 года и обязывает устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение. За нарушение предусмотрены штрафы. Изначально закон должен был вступить в силу в июле 2020 года, но он был отложен.На данный момент остается неясным порядок установки отечественных программ, типы устройств, на которые их нужно ставить, возможность продажи ранее ввезенной в страну электроники, а также, кто будет контролировать исполнение требований закона. Из-за этого производители не успеют к 2021 году обеспечить предустановку.В письме сообщается, что бизнесу потребуется не менее трех месяцев на планирование производства и тестирование корректности работы предустановленного ПО. В противном случае имеется риск дефицита устройств. По словам одного из источников в правительстве, Минцифры готово отложить вступление закона в силу.