Срок вступления в силу требования о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV сдвигается с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года. Госдума приняла соответствующие поправки.Предустановку отечественного ПО с 1 июня 2020 года предусматривал федеральный закон, согласно которому перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения списка российских программ для предварительной установки будет определять правительство РФ.Проект постановления правительства с описанием предстоящей процедуры реализации закона был подготовлен ФАС в середине февраля. Ране предполагалось, что с 1 июля 2020 года на устройства начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы, с 1 июля 2021 года — приложения для оплаты товаров, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы, а в июле 2022 года обязательными к предустановке планировалось сделать программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к общероссийским телеканалам.