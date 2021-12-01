Смартфон

Правительство РФ расширит перечень приложений, обязательных для предустановки на смартфоны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 марта 2022 года на смартфоны будет необходимо предустанавливать бесплатные приложения для чтения книг и прослушивания аудиокниг. В ближайшее время Министерство цифрового развития проведёт отбор таких приложений и определит, какие «читалки» должны будут предлагать производители.

Хотя к производителям и предъявляется требование предустанавливать российские приложения, на смартфоны добавляется лишь экран с возможностью выбора приложений для установки. Пользователь может установить все приложения, только их часть или вообще отказать от установки.

Закон, обязывающий производителей предлагать установить российские приложения, действует с апреля 2021 года. Он был принят для того, чтобы создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков, и распространяется не только на мобильные устройства, но и на телевизоры, ноутбуки и компьютеры, причём перечень приложений для каждого типа устройств свой. Как показывают исследования, введение этого закона не привело к увеличению популярности российских приложений. Большая часть пользователей смартфонов игнорируют или закрывают окна с предложением инсталляции.



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