Премиальный бренд Hongqi подвел итоги конкурса среди покупателей смартфонов Huawei



Премиальный автомобильный бренд HONGQI (Хончи, «Красное знамя») подвел итоги конкурса среди покупателей смартфонов HUAWEI, завершившегося 11 октября. В качестве главных призов конкурса были разыграны три премиальных городских кроссовера HONGQI HS3 в максимальной комплектации Deluxe – с двигателем 2,0T (245 л. с.), 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Премьера этой модели на российском рынке состоялась совсем недавно – в июне 2024 года.



Принять участие в конкурсе мог каждый покупатель из России, который с 15 августа по 25 сентября 2024 года совершил покупку HUAWEI Mate X3, ультратонкого HUAWEI nova 12s, модели линейки HUAWEI Pura 70 или других смартфонов HUAWEI. Бренд представляет широкий выбор премиальных и высокотехнологичных устройств для разной аудитории. Приобретенный смартфон необходимо было зарегистрировать в специальном разделе приложения My Huawei, перейти в раздел конкурса и заполнить анкету участника. Прямые трансляции определения победителей велись в официальной группе бренда на платформе VK – HONGQI Russia.



Первыми счастливыми обладателями cветло-зеленого в сочетании с черной крышей HONGQI HS3 стали Ольга и Евгений из Читы.



Евгений рассказал: «Мы задумывались о покупке первого автомобиля для семьи, Ольга уже даже начала обучение в автошколе. А смартфон HUAWEI мы и так собирались приобрести, но новость о конкурсе послужила стимулом ускорить покупку и регистрацию. Я больше верил в победу, а Ольга сомневалась в реальности розыгрышей и конкурсов. Но генератор случайных чисел в прямом эфире выбрал именно ее заявку».



Второй разыгранный автомобиль – голубой в сочетании с черной крышей HONGQI HS3 выиграл житель Краснодара Святослав. Он приобрел смартфон HUAWEI в подарок для матери через маркетплейс, и еще в самом начале проведения конкурса зарегистрировал его «на всякий случай». Во втором розыгрыше повезло именно ему.





«Для меня эта победа важна вдвойне, в последнее время жизнь была наполнена разными сложностями, но теперь, кажется, я снова смог поверить в чудо. – волнуясь, вспоминал Святослав. – Спасибо HONGQI за то, что чудо бывает с обычными людьми. За то, что очень сильно помогли нашей семье!»



Третий автомобиль, HONGQI HS3, достался семье из Малоярославца Калужской области. «Дни розыгрыша были для нас трепетным ожиданием. Сын все это время изучал новости и заметки про автомобиль, мечтал посидеть за рулем. У меня же давно была мечта купить автомобиль для семьи, но в силу обстоятельств не было такой возможности. Незадолго до розыгрыша узнали, что станем родителями во второй раз. Новенький HONGQI – буквально подарок судьбы, мы счастливы», — рассказывает победитель третьего розыгрыша Денис.



Директор по маркетингу бренда HONGQI в России Станислав Ионицкий прокомментировал прошедший конкурс: «Поздравляю всех победителей конкурса. Уверен, автомобили HONGQI будут радовать их долгие годы. Конкурс оказался невероятно популярным: тысячи покупатели зарегистрировали свои телефоны для участия, каждая из трансляций розыгрышей набирала более 3 миллионов просмотров. С точки зрения бизнеса, главной задачей для HONGQI в рамках конкурса являлось увеличение узнаваемости Бренда и модельного ряда, который мы продолжаем расширять, предлагая аудитории интересные и передовые новинки. На текущий момент премиальные модели HONGQI охватывают практически все сегменты, и мы уверены, что каждый клиент сможет подобрать автомобиль, соответствующий его запросам и пожеланиям, дополняя свой имидж и статус по-настоящему премиальным продуктом.