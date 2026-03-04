Пресс-служба MAX ответила на распространение вируса «Мамонт» через мессенджер

Представители российского мессенджера отрицают, что через него распространяется вредоносное ПО. Об этом пишет Rg.ru.
«Информация о распространении вируса в MAX не соответствует действительности. Специалисты Центра Безопасности проактивно выявляют и блокируют вредоносное ПО. Все данные пользователей надежно защищены», — пресс-служба MAX.
Можно заметить, что ответ представителей мессенджера не совсем соответствует ситуации: проверка и блокировка вредоносного ПО никак не поможет в описанной схеме, поскольку ссылки на него размещаются в Telegram, а MAX служит лишь источником «трафика», то есть пользователей. По сути, комментарий пресс-службы не особо опровергает описанную схему, а просто обозначает некоторые меры безопасности, присутствующие в мессенджере.