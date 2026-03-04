Top.Mail.Ru

Пресс-служба MAX ответила на распространение вируса «Мамонт» через мессенджер

Олег


Представители российского мессенджера отрицают, что через него распространяется вредоносное ПО. Об этом пишет Rg.ru. 

Ранее эксперты по кибербезопасности выявили алгоритм обмана пользователей MAX. Мошенники взламывают пользователей, а потом рассылают от их имени «слезливое» сообщение в групповые чаты, в которых он состоит. Сообщение содержит ссылку на Telegram-канал, в котором размещен APK-файл вируса «Мамонт» под видом фотографий. 

«Информация о распространении вируса в MAX не соответствует действительности. Специалисты Центра Безопасности проактивно выявляют и блокируют вредоносное ПО. Все данные пользователей надежно защищены», — пресс-служба MAX. 

Можно заметить, что ответ представителей мессенджера не совсем соответствует ситуации: проверка и блокировка вредоносного ПО никак не поможет в описанной схеме, поскольку ссылки на него размещаются в Telegram, а MAX служит лишь источником «трафика», то есть пользователей. По сути, комментарий пресс-службы не особо опровергает описанную схему, а просто обозначает некоторые меры безопасности, присутствующие в мессенджере. 
RG.ru
Комментарии

Ckor_30
+780
Ckor_30
А МАХ оказался дырявый😁
2 часа назад в 11:32
#
YABLOKOFON
+455
YABLOKOFON Ckor_30
Он им и был изначально )
час назад в 12:41
#
+21
Феликс
А вы специально ждали следующий день после новости про опровержение? Опровергли еще вчера. А вы тормозите как обычно
51 минуту назад
#