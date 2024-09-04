Превратите свой iPhone в ретро-консоль с помощью нового гениального чехла



Компания Bitmo Lab представила чехол для айфона в стиле игровой приставки. О нем написали в MacRumors.



Согласно источнику, аксессуар GameBaby стилизован под легендарную консоль GameBoy: выполненный в бело-желтых тонах чехол имеет кнопки спереди и сзади. Передняя нижняя часть кейса наполовину закрывает дисплей iPhone, её при желании можно отстегнуть. Однако это не просто защитный аксессуар: кнопки на передней стороне на самом деле рабочие — они взаимодействуют с сенсорным дисплеем и позволяют управлять игрой так, будто у вас в руках портативная консоль.







Фото: MacRumors



Чехол не имеет аккумулятора или коннектора для питания и никаким образом не подключается к iPhone. Единственный способ его взаимодействия со смартфоном — имитация касаний кнопок в определённые места экрана. Для идеальной совместимости нужно воспользоваться эмуляторами ретро-игр вроде Delta. К сожалению, GameBaby доступен только для iPhone 15 Pro Max, а в будущем также выйдет для iPhone 16 Pro Max. Ценник на старте — $20, а позже вырастет до $25. Чехол не имеет аккумулятора или коннектора для питания и никаким образом не подключается к iPhone. Единственный способ его взаимодействия со смартфоном — имитация касаний кнопок в определённые места экрана. Для идеальной совместимости нужно воспользоваться эмуляторами ретро-игр вроде Delta. К сожалению, GameBaby доступен только для iPhone 15 Pro Max, а в будущем также выйдет для iPhone 16 Pro Max. Ценник на старте — $20, а позже вырастет до $25.