Превратите свой iPhone в ретро-консоль с помощью нового гениального чехла

Олег

GameBaby


Компания Bitmo Lab представила чехол для айфона в стиле игровой приставки. О нем написали в MacRumors.

Согласно источнику, аксессуар GameBaby стилизован под легендарную консоль GameBoy: выполненный в бело-желтых тонах чехол имеет кнопки спереди и сзади. Передняя нижняя часть кейса наполовину закрывает дисплей iPhone, её при желании можно отстегнуть. Однако это не просто защитный аксессуар: кнопки на передней стороне на самом деле рабочие — они взаимодействуют с сенсорным дисплеем и позволяют управлять игрой так, будто у вас в руках портативная консоль.

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GameBaby
Фото: MacRumors 

Чехол не имеет аккумулятора или коннектора для питания и никаким образом не подключается к iPhone. Единственный способ его взаимодействия со смартфоном — имитация касаний кнопок в определённые места экрана. Для идеальной совместимости нужно воспользоваться эмуляторами ретро-игр вроде Delta. К сожалению, GameBaby доступен только для iPhone 15 Pro Max, а в будущем также выйдет для iPhone 16 Pro Max. Ценник на старте — $20, а позже вырастет до $25. 

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Источник:
MacRumors
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