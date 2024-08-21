Презентации Apple 10 сентября не будет

Олег

Анонимный источник, сообщивший дату презентации Apple, признался в нехорошем поступке. Это произошло в Twitter.

Ранее мы написали об инсайде, касающемся грядущего сентябрьского мероприятия Apple — на нем компания обычно показывает новые iPhone и выпускает большие ежегодные обновления своих ОС. Инсайдер с хорошей репутацией Majin Bu сообщил со ссылкой на анонимный источник, что презентацию iPhone 16 стоит ждать 10 сентября 2024 года. Новость была подкреплена приглашением в стиле Apple.

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Figma

Теперь оказалось, что это фейк. Пользователь Twitter под ником @lorevfx написал, что создал «приглашение от Apple» в фоторедакторе Figma менее чем за 10 минут, потому что ему стало скучно. Также он показал переписку с Majin Bu, в которой сообщает ему липовую дату презентации. Получается, что мы вновь вернулись к исходной точке и не знаем, когда пройдет самое ожидаемое мероприятие Apple. 

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Источник:
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Комментарии

tellurian
+1681
tellurian
iPhone 16 Pro и 16 Pro Max станут первыми Pro-версиями, которые будут выпускаться в Индии.
Сегодня в 09:08
#
Anatoly076
+269
Anatoly076
Да и плевать! Неужели кто-то считает что аппле, которые вбухивают миллионы долларов в пиар и маркетинг, проведут настолько закрытую презентацию, что мы ее с вами пропустим?! 🤣🤣🤣 И на нее придет смотреть только Тим Кук!

Да недели за 2, начнут на всех сайтах реселлеров писать — «СОБЫТИЕ ГОДА!!! МОЛНИЯ!!! Презентация аппле! Смотрите на канале МВМ, ДНС, Ситилинк, Рестор, а также ПРОстор, Подстол, ПРОдал, ПРОвзял и т.д. 🤣🤣🤣 Пропустить НЕ получится 👍🏻
Сегодня в 09:20
#
tellurian
+1681
tellurian Anatoly076
В первую очередь будет на официальном сайте объявление.
Сегодня в 09:37
#
Anatoly076
+269
Anatoly076 tellurian
Вообще можно было бы вообще пуш отправить «Новостной» о таких знаковых для компании собитиях — прямо на уровне устройств apple! Тут и все владельцы старых устройств, познакомились с новинками, может бы сомневающиеся, определились и перешли на новое устройство 👍🏻. А может вообще бы узнало впервые о том, что их афоня 5s далеко не предпоследнее устройство в линейке 🤣🤣🤣
Сегодня в 10:04
#
tellurian
+1681
tellurian Anatoly076
Забавная идея. Вот бы попробовала компания такое.
Сегодня в 10:27
#
+13
Помойка_детектед
В нормальных новостных издания писали что скорее всего это фейк или дата презентации скорее всего не точная. Только вы верите всему что в интернете.
Сегодня в 09:47
#
Вася Вотафаков
+5954
Вася Вотафаков
Никогда такого не было и вот отяпь 😄
Сегодня в 09:56
#
+39
Bykolev
Из этой статьи вывод, что презентации 10.09 не будет, сделать нельзя. Да, приглашение на 10.09 — чей-то фейк, но это не даёт основания считать, что презентации 10.09 не будет, т.к. приглашений от самой Apple пока никто не видел.
Сегодня в 10:06
#
tellurian
+1681
tellurian
Олег вернулся из отпуска ;)
Сегодня в 11:10
#

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