Презентации Apple 10 сентября не будет

Анонимный источник, сообщивший дату презентации Apple, признался в нехорошем поступке. Это произошло в Twitter.
Ранее мы написали об инсайде, касающемся грядущего сентябрьского мероприятия Apple — на нем компания обычно показывает новые iPhone и выпускает большие ежегодные обновления своих ОС. Инсайдер с хорошей репутацией Majin Bu сообщил со ссылкой на анонимный источник, что презентацию iPhone 16 стоит ждать 10 сентября 2024 года. Новость была подкреплена приглашением в стиле Apple.
Ранее мы написали об инсайде, касающемся грядущего сентябрьского мероприятия Apple — на нем компания обычно показывает новые iPhone и выпускает большие ежегодные обновления своих ОС. Инсайдер с хорошей репутацией Majin Bu сообщил со ссылкой на анонимный источник, что презентацию iPhone 16 стоит ждать 10 сентября 2024 года. Новость была подкреплена приглашением в стиле Apple.
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Теперь оказалось, что это фейк. Пользователь Twitter под ником @lorevfx написал, что создал «приглашение от Apple» в фоторедакторе Figma менее чем за 10 минут, потому что ему стало скучно. Также он показал переписку с Majin Bu, в которой сообщает ему липовую дату презентации. Получается, что мы вновь вернулись к исходной точке и не знаем, когда пройдет самое ожидаемое мероприятие Apple.