Презентации Apple 10 сентября не будет

Теперь оказалось, что это фейк. Пользователь Twitter под ником @lorevfx написал, что создал «приглашение от Apple» в фоторедакторе Figma менее чем за 10 минут, потому что ему стало скучно. Также он показал переписку с Majin Bu, в которой сообщает ему липовую дату презентации. Получается, что мы вновь вернулись к исходной точке и не знаем, когда пройдет самое ожидаемое мероприятие Apple.