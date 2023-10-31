Презентацию Apple полностью сняли на iPhone 15 Pro Max и смонтировали на Mac

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Этой ночью состоялось одно из самых коротких мероприятий Apple по анонсу новых чипов, ноутбуков и моноблоков, которое уложилось в 30 минут. Как выяснилось по завершению ивента, презентация была снята на iPhone 15 Pro Max.После того как Тим Кук поблагодарил аудиторию за уделённое время, на экране появилось сообщение: «Эта презентация была снята на iPhone и смонтирована на Mac». Также в дисклеймере появились другие подробности, включая то что «все ведущие, локации и кадры с дронов» были сняты на iPhone 15 Pro Max.Конечно же, это очень грамотный ход по продвижениую новых видеофункций iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые умеют снимать видео в ProRes Log со скоростью 60 кадров в секунду.Пока неизвестно, будет ли Apple и дальше снимать свои презентации на iPhone или всё таки вернётся к камерам RED.