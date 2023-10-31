Презентацию Apple полностью сняли на iPhone 15 Pro Max и смонтировали на Mac

Фархад
Apple

Этой ночью состоялось одно из самых коротких мероприятий Apple по анонсу новых чипов, ноутбуков и моноблоков, которое уложилось в 30 минут. Как выяснилось по завершению ивента, презентация была снята на iPhone 15 Pro Max.



После того как Тим Кук поблагодарил аудиторию за уделённое время, на экране появилось сообщение: «Эта презентация была снята на iPhone и смонтирована на Mac». Также в дисклеймере появились другие подробности, включая то что «все ведущие, локации и кадры с дронов» были сняты на iPhone 15 Pro Max.

Apple

Конечно же, это очень грамотный ход по продвижениую новых видеофункций iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые умеют снимать видео в ProRes Log со скоростью 60 кадров в секунду.

Пока неизвестно, будет ли Apple и дальше снимать свои презентации на iPhone или всё таки вернётся к камерам RED.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Названа стоимость самой дорогой модели MacBook Pro на процессоре M3 Max
Apple представила новые MacBook Pro
Apple представила мощнейшие чипы M3, M3 Pro и M3 Max
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты негодуют: «Яндекс» запретил отменять заказы
Google придумала, как гарантированно убедить владельцев iPhone перейти на Android
Google удалит аккаунты в «Фото», Drive и Gmail. Как не лишиться данных?
OneUI 6.0 разочарует владельцев Samsung Galaxy из-за нового локскрина

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3227
kardigan
Реклама пятнашки?! Интересный подход Кука. Инвесторы видимо не очень довольны Тимом в последнее время.
55 минут назад
#
Купить рекламу