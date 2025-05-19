Таксисты признались, почему они преждевременно отмечаются о прибытии и прячутся

В вк-паблике «Подслушано у таксистов» кто-то задался вопросом «Зачем вы раньше времени нажимаете что вы на месте?» Тема оказалась горячей: пассажиры часто сталкиваются с таким, им приходится ждать машину дольше, чем они могли бы, бегать вокруг домов в поисках, а иногда таксисты вообще бесследно теряются, так и не добираясь до точки подачи.
Многие водители используют эту возможность строго по назначению — чтобы слегка поторопить клиента и забрать его сразу по приезде. Вопреки устойчивому мнению, таксистам невыгодно ожидание, пусть даже платное. За него капают крайне небольшие деньги — гораздо меньше тех, что можно заработать, выполняя заказы.
Судя по комментариям, некоторые таксисты сознались, что кнопка о прибытии нужна им вовсе не для коммуникации с пассажирами. Они нажимают её, как только появляется такая возможность, с совершенно другой целью — узнать точку Б (то есть адрес, до которого нужно отвезти клиента). Если точка Б устраивает, водитель подъедет к пассажиру, а если нет — либо отменит заказ и уедет, либо спрячется где-нибудь неподалёку и будет ждать примерно 10 минут, чтобы заказ отменился сам без снижения баллов активности.
Честные таксисты порицают нечестных, но не из-за того, что те нарушают правила и вредят пассажирам. По их словам, проще и выгоднее подключить гибкий тариф, в котором комиссия чуть выше (примерно 4% дополнительно), но зато сразу видно точку Б и сумму оплаты за поездку.