Таксисты признались, почему они преждевременно отмечаются о прибытии и прячутся





В вк-паблике «Подслушано у таксистов» кто-то задался вопросом «Зачем вы раньше времени нажимаете что вы на месте?» Тема оказалась горячей: пассажиры часто сталкиваются с таким, им приходится ждать машину дольше, чем они могли бы, бегать вокруг домов в поисках, а иногда таксисты вообще бесследно теряются, так и не добираясь до точки подачи. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Выяснилось, что таксист может нажать на кнопку «Я на месте» уже за 300 метров до того места, куда ему надо приехать за пассажиром. Вероятно, это реализовано для того, чтобы пассажир вышел чуть заранее и ему не пришлось платить за ожидание. Водитель может ничего и не нажимать, тогда система автоматически оповестит пассажира о прибытии машины, когда она окажется рядом с ним.Многие водители используют эту возможность строго по назначению — чтобы слегка поторопить клиента и забрать его сразу по приезде. Вопреки устойчивому мнению, таксистам невыгодно ожидание, пусть даже платное. За него капают крайне небольшие деньги — гораздо меньше тех, что можно заработать, выполняя заказы.Судя по комментариям, некоторые таксисты сознались, что кнопка о прибытии нужна им вовсе не для коммуникации с пассажирами. Они нажимают её, как только появляется такая возможность, с совершенно другой целью — узнать точку Б (то есть адрес, до которого нужно отвезти клиента). Если точка Б устраивает, водитель подъедет к пассажиру, а если нет — либо отменит заказ и уедет, либо спрячется где-нибудь неподалёку и будет ждать примерно 10 минут, чтобы заказ отменился сам без снижения баллов активности.Честные таксисты порицают нечестных, но не из-за того, что те нарушают правила и вредят пассажирам. По их словам, проще и выгоднее подключить гибкий тариф, в котором комиссия чуть выше (примерно 4% дополнительно), но зато сразу видно точку Б и сумму оплаты за поездку.