Apple, Amazon, Google и Facebook готовы принять участие в антимонопольном слушании, которое состоится в следующий понедельник. Его проведет Судебный комитет Палаты представителей США в рамках затянувшегося антимонопольного расследования по поводу конкуренции на цифровых рынках.
Перед комитетом уже выступил с показаниями президент Microsoft Брэд Смит. Он был приглашен в связи с тем, что редмондовцы ранее сталкивались с антимонопольным регулированием в отношении Windows. Несмотря на это, Смит раскритиковал политику Apple в отношении управления магазинов App Store.
Президент Microsoft затронул такие темы, как процесс одобрения приложений, 30-процентную комиссию, которую Apple собирает со всех доходов сторонних разработчиков с покупок и подписок, а также требования, предъявляемые разработчикам к системе встраиваемых платежей.
Ранее с жесткой критикой App Store выступил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Смит высказал аналогичные чувства и заявил, что пришло время для регуляторов обратить внимание на магазины приложений и их требования к оплате.
Microsoft распространяет целый ряд приложений в App Store и обязана платить Apple от 15 до 30 процентов со всех клиентов, которые подписываются на её Office 365 через платформу Apple. Тим Кук и другие главы компания дадут свои показания на антимонопольном слушании в понедельник 27 июля. Прямая трансляция процесса будет доступна на YouTube.
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