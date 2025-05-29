«Президент сказал — будем душить»: в России грядет очередная блокировка

Артем
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Речь идет об облачных сервисах, которые покинули Россию, но продолжают работать по факту.

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Выступая на TAdviser Summit, Шадаев отметил, что сейчас крупны бизнес вынужден урезать IT-бюджеты — высокая ключевая ставка и нестабильная экономика сказываются на всем. Именно поэтому в Минцифры обсуждают новые меры поддержки отечественных разработчиков. Один из вариантов — мотивировать бизнес, переходить на проверенные российские решения вместо западных облачных сервисов, особенно там, где уже есть качественные аналоги.

В связи с этим по мнению министра цифрового развития, оплачивать «ушедшие» сервисы, которые фактически работают полулегально и без поддержки в стране, — нелогично. Он подчеркнул, что мы продолжаем платить за сервисы компаний, которые демонстративно ушли из России, а это выглядит странно. Кроме того, глава Минцифры сослался на недавний указ президента России Владимира Путина:

«Президент сказал — будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается», — считает Шадаев.

При этом Шадаев признал — привычка компаний к зарубежным продуктам сильна, но если сервис не работает официально, пора делать выбор в пользу отечественного.

Формально запрет пока не вводится — речь идет о поэтапном ограничении, и то лишь там, где российские решения уже доказали свою эффективность. Такой подход, как считают в министерстве, может дать IT-компаниям возможность заработать и развивать продукты, не конкурируя с сервисами, которые ушли, но де-факто остались.
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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

+9
venom9954
Всегда есть два пути. Делать продукт лучше чем у других, либо создать условия, где может быть применен только твой продукт. Создать что-то качественное и уникальное не получается, поэтому пользоваться дрянью заставят. (Законы\указы про IT, такси, Реестр российской промышленной продукции и т.д. )
Сегодня в 13:36
#
Yuri Konst
+74
Yuri Konst
Я не против, но пускай с себя начнут)
Сегодня в 13:48
#
Вася Вотафаков
+6263
Вася Вотафаков
Раньше мешали зарубежные сервисы… сейчас кто мешает развиваться? Правильно. ✅ государство своими ставками %
Сегодня в 13:57
#
tellurian
+2419
tellurian
Некоторые выбирают зарубежные решения не просто так. Чтобы «случайно» не пришли и не забрали.
Сегодня в 14:18
#
+275
просто дед tellurian
Да, в том числе по этому. У нас это обычная практика
Сегодня в 15:04
#
tellurian
+2419
tellurian просто дед
Во многих компаниях так. После дела ЮКОСа многие стали делать в разных местах.
2 часа назад в 15:52
#
+412
d’Autriche
«Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается»
☝️😆👂
Сегодня в 15:10
#
Tigrolik
+791
Tigrolik
Скоро «замедлят» все привычные и удобные сервисы, чтоб переходили на непривычные, неудобные и глючные поделки индийских студентов.
час назад в 17:07
#