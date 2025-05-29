«Президент сказал — будем душить»: в России грядет очередная блокировка

Речь идет об облачных сервисах, которые покинули Россию, но продолжают работать по факту.
В связи с этим по мнению министра цифрового развития, оплачивать «ушедшие» сервисы, которые фактически работают полулегально и без поддержки в стране, — нелогично. Он подчеркнул, что мы продолжаем платить за сервисы компаний, которые демонстративно ушли из России, а это выглядит странно. Кроме того, глава Минцифры сослался на недавний указ президента России Владимира Путина:
«Президент сказал — будем душить. В целом, я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается», — считает Шадаев.
При этом Шадаев признал — привычка компаний к зарубежным продуктам сильна, но если сервис не работает официально, пора делать выбор в пользу отечественного.
Формально запрет пока не вводится — речь идет о поэтапном ограничении, и то лишь там, где российские решения уже доказали свою эффективность. Такой подход, как считают в министерстве, может дать IT-компаниям возможность заработать и развивать продукты, не конкурируя с сервисами, которые ушли, но де-факто остались.