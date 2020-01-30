





Компания Samsung сообщила, что её операционная прибыль в четвёртом квартале 2019 года оказалась на 34% ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года. В падении виноват снизившийся спрос на микросхемы.Бизнес по выпуску смартфонов, напротив, растёт, особенно удачно продаются устройства серии Galaxy A, которые стоят относительно недорого, но достаточно привлекательны внешне и предлагают характеристики, близкие к флагманским.Прибыль Samsung в учётный период составила 7,16 триллиона корейских вон или округлённо 6,13 миллиарда долларов США. Чистая прибыль после вычета налогов снизилась на 38% до 5,2 триллиона вон, а выручка упала не так значительно — всего на 1% до 59,9 триллиона вон.Аналитики Samsung отметили снижение спроса на модули памяти, хотя до недавних пор этот рынок показывал стабильный рост. На продажи электронных компонентов также повлияло увеличение пошлин в США на китайские товары — в Штаты стало поставляться меньше смартфонов из Китая, а многие вендоры закупали чипы у Samsung. Стратегической ошибкой Samsung было то, что она произвела микросхемы с большим запасом, а покупателей на них не нашлось, поэтому теперь они лежат на складах в ожидании заключения новых контрактов.В 2020 году Samsung надеется увеличить выручку за счёт продаж чипов с интегрированными модемами 5G. Компания ожидает, что с появлением сетей связи пятого поколения возникнет спрос на мобильные процессоры с поддержкой 5G. Кроме того, Samsung прогнозирует рост продаж OLED-моделей и новых модулей камеры для смартфонов. И действительно, камер требуется всё больше, ведь в мобильные устройства теперь устанавливают по несколько модулей.