Компания Samsung сообщила, что её операционная прибыль в четвёртом квартале 2019 года оказалась на 34% ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года. В падении виноват снизившийся спрос на микросхемы.
Бизнес по выпуску смартфонов, напротив, растёт, особенно удачно продаются устройства серии Galaxy A, которые стоят относительно недорого, но достаточно привлекательны внешне и предлагают характеристики, близкие к флагманским.
Прибыль Samsung в учётный период составила 7,16 триллиона корейских вон или округлённо 6,13 миллиарда долларов США. Чистая прибыль после вычета налогов снизилась на 38% до 5,2 триллиона вон, а выручка упала не так значительно — всего на 1% до 59,9 триллиона вон.
Аналитики Samsung отметили снижение спроса на модули памяти, хотя до недавних пор этот рынок показывал стабильный рост. На продажи электронных компонентов также повлияло увеличение пошлин в США на китайские товары — в Штаты стало поставляться меньше смартфонов из Китая, а многие вендоры закупали чипы у Samsung. Стратегической ошибкой Samsung было то, что она произвела микросхемы с большим запасом, а покупателей на них не нашлось, поэтому теперь они лежат на складах в ожидании заключения новых контрактов.
В 2020 году Samsung надеется увеличить выручку за счёт продаж чипов с интегрированными модемами 5G. Компания ожидает, что с появлением сетей связи пятого поколения возникнет спрос на мобильные процессоры с поддержкой 5G. Кроме того, Samsung прогнозирует рост продаж OLED-моделей и новых модулей камеры для смартфонов. И действительно, камер требуется всё больше, ведь в мобильные устройства теперь устанавливают по несколько модулей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник:
Апол получает сверхдоход, а самсунг сасай по прибыли.
Хотя на деле прибыль Апол упала очень сильно. А прибыль — это и есть истинный показатель успеха. А никак не доход.
Драйвером выступили 11-е смартфоны («провальные», как мы знаем с точки зрения Муртазина))
"Apple iPhone shipments rose 7 percent annually from 65.9 million units worldwide in Q4 2018 to 70.7 million in Q4 2019. This was Apple's best growth performance since 2015. Apple's global smartphone marketshare has lifted from 18 percent to 19 percent in the past year. Apple is recovering, due to cheaper iPhone 11 pricing and healthier demand in Asia and North America."