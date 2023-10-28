Девушка отказала парню! Причина отказа: Android

На reddit завирусилась история, в которой парень познакомился с девушкой, а потом написал ей сообщение и получил отказ. Узнав, что он пишет с устройства на Android она просто перестала выходить на связь.
Пользователь reddit под ником Ill_Raspberry9207 выложил скриншот переписки с девушкой по имени Даниэла. Беседа начиналась с приветствия и напоминания о себе. Девушка возмутилась тем, что он пишет ей с устройства на Android. По словам Ill_Raspberry9207, ей 27 лет и сразу после этого случая она практически полностью перестала отвечать ему.
Возможно, причиной такого отказа стало отсутствие iMessage у собеседника. Мессенджер Apple пользуется огромной популярностью в США, благодаря своей простоте и отсутствию необходимости в установке дополнительного приложения для общения. Можно предположить, что Даниэлу возмутили так называемые «зеленые пузыри» — СМС-сообщения от пользователей Android и она не захотела расходовать пакет своих сообщений по тарифу.
Большинство комментаторов под постом возмутились таким поведением. Вот несколько цитат оттуда:
- «Меня такие люди бесят. Типа, какого черта это имеет значение?», — Sure_Woodpecker3660.
- «Некоторые люди рассматривают iPhone как своего рода символ статуса. Это довольно глупо», — Upset_Researcher_143.
- «Кажется, она просто сэкономила ему много времени, сил и денег», — thirdeyefish.
Пост набрал около 5000 комментариев. Встречались мнения реддиторов, с которыми я солидарен, а именно, почему пользователи смартфонов в США так зациклены на iMessage. Складывается впечатление, как будто они не знают о существовании других мессенджеров, например, божественном Telegram. Получается, что одни возводят iMessage в культ, а другие (например, Google) делает из него проблему (феномен зеленых пузырей), всячески подкалывая Apple в своих соцсетях. Впрочем, это все не так важно, а лучше поделитесь в комментариях, получали ли вы когда-нибудь отказ от девушек из-за того, что у вас Android?
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