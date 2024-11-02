Приготовьтесь получать еще больше открыток в WhatsApp из-за очередного нововведения

Олег

WA

Команда разработчиков WhatsApp тестирует новую кнопку в чате, которая упрощает обмен медиа. Об этом пишет WABetaInfo.

Согласно источнику, нововведение обнаружено в WhatsApp beta для Android версии 2.24.23.11. В строке для набора сообщения появилась новая кнопка, которая позволяет сразу открыть галерею с фото и видео на смартфоне — ранее попасть в нее можно было через камеру. Таким образом мессенджер упрощает доступ к локальной библиотеке и, как следствие, отправку картинок и видеороликов.

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Фото: WABetaInfo
Фото: WABetaInfo 

В первую очередь нововведение оценят пожилые люди, которым теперь гораздо проще и быстрее научиться отправлять своим родным красочные открытки с поздравлениями; однако и другие пользователи будут рады, что количество нажатий сократилось. Аналогичная фича в версии для iOS пока не наблюдается. 

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

samOsebe
+584
samOsebe
Все злостные рассыльщики картинок и прочего контента, мною единожды предупреждены. Кто не понимает — бокируются навсегда, независимо от степени дружбы и родства.
Вчера в 17:40
#
+8
AccorD757
Воронин, почти уже научился уже нормальным редактором быть, но заголовок это твоя ахилесова пята…
2 часа назад в 23:53
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