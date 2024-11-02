Приготовьтесь получать еще больше открыток в WhatsApp из-за очередного нововведения







Команда разработчиков WhatsApp тестирует новую кнопку в чате, которая упрощает обмен медиа. Об этом пишет WABetaInfo.



Согласно источнику, нововведение обнаружено в WhatsApp beta для Android версии 2.24.23.11. В строке для набора сообщения появилась новая кнопка, которая позволяет сразу открыть галерею с фото и видео на смартфоне — ранее попасть в нее можно было через камеру. Таким образом мессенджер упрощает доступ к локальной библиотеке и, как следствие, отправку картинок и видеороликов.



