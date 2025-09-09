Приложение 2ГИС для Apple Watch стало еще удобнее

Теперь навигатор умеет отслеживать маршрут с остановками и номер общественного транспорта.

2ГИС на Apple Watch теперь помогает ориентироваться в маршрутах общественного транспорта. Достаточно посмотреть на экран часов и приложение подскажет, где вы находитесь, когда выходить и сколько остановок осталось. Это особенно удобно в часы пик или когда руки заняты. Новая функция уже доступна пользователям iPhone и Apple Watch.

Чтобы узнать подробности, достаточно тапнуть виджет Live Activities и прокрутить Digital Crown: на экране отобразятся направление движения, текущее местоположение и следующий отрезок маршрута.

Для того чтобы видеть основные этапы маршрута, нужно построить маршрут на общественном транспорте в приложении на смартфоне и нажать «В путь», а на часах открыть 2ГИС — приложение покажет ключевую информацию с помощью Live Activities: иконки транспорта с цветом ветки метро, номер выхода, время в пути и пересадки, если они предусмотрены.
Комментарии

Esthet
+1920
Esthet
Когда оно станет удобным в машине…
Сегодня в 13:18
tellurian
+2619
tellurian
Здорово. Молодцы что развивают функции на часах. Надо будет попробовать.
45 минут назад
