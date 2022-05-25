Альфа-банк

Приложение «Альфа-Банка» перестанет работать у тех, кто вовремя не обновился

Александр


«Альфа-Банк» предупредил своих клиентов о скором отключении старых версий приложения на iOS. Сейчас это приложение недоступно в App Store, поэтому обновить его не получится.

Приложение «Альфа-Банка» продолжит работать у тех, кто успел обновить его в App Store до версии 12.13 или выше. Устанавливать и обновлять приложения на iPhone и iPad в обход App Store не получится. Старые версии приложения «Альфа-Банк» для iOS перестанут работать с 27 мая.



Пользователи Android имеют возможность устанавливать и обновлять приложения в обход Play Маркета — через сайт разработчиков или в стороннем магазине (например, запущенный сегодня RuStore). «Альфа-Банк» рекомендует тем, кто не обновил приложение на iOS до нужной версии, использовать сервис «Альфа-Онлайн» — веб-версию интернет-банка, который выглядит и работает почти так же, как мобильное приложение.

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Источник:
vc.ru
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Комментарии

+350
samOsebe
Тут не угадаешь, увы. Обновишься — не айс(( пример приложение алиэкспресс, (в старом, не обновленном, я могу оплачивать как мне удобно и через киви в том числе), а в новом глюки и оплата принудительно через карту. и попадаешь в вилку.. Не обновишься — отключат принудительно. С золотой серединой сложно.
час назад в 20:30
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Олег Воронин
+2658
Олег Воронин samOsebe
Золотая середина — это почти всегда невыгодно, или даже убыточно. Никто никогда нам ее не даст. Тинькофф тоже начинает курвиться
37 минут назад
#
Dmitriy
+255
Dmitriy
Альфа — дебилы, зная, что с обновлениями много засад -надумали обновить бэк. Премия Дарвина обеспечена.
час назад в 20:47
#
+2
Игорь Дворяк
А как узнать версию приложения на iOS в самом приложении?
32 минуты назад
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+3
Felix Kot Игорь Дворяк
в настройках найди само приложение, и там внизу будет версия написана😉
19 минут назад
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zomb13
–8
zomb13
Вражеский банк не жалко💀
12 секунд назад
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