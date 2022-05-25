Приложение «Альфа-Банка» перестанет работать у тех, кто вовремя не обновился

«Альфа-Банк» предупредил своих клиентов о скором отключении старых версий приложения на iOS. Сейчас это приложение недоступно в App Store, поэтому обновить его не получится.
Приложение «Альфа-Банка» продолжит работать у тех, кто успел обновить его в App Store до версии 12.13 или выше. Устанавливать и обновлять приложения на iPhone и iPad в обход App Store не получится. Старые версии приложения «Альфа-Банк» для iOS перестанут работать с 27 мая.
Пользователи Android имеют возможность устанавливать и обновлять приложения в обход Play Маркета — через сайт разработчиков или в стороннем магазине (например, запущенный сегодня RuStore). «Альфа-Банк» рекомендует тем, кто не обновил приложение на iOS до нужной версии, использовать сервис «Альфа-Онлайн» — веб-версию интернет-банка, который выглядит и работает почти так же, как мобильное приложение.