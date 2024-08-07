Приложение Blackmagic Camera добралось до iPad и получило ряд новых функций

Создатели популярного приложения для редактирования видео DaVinci Resolve выпустили обновлённую версию приложения Blackmagic Camera 2.0 с новыми функциями для iPhone и поддержкой iPad.
В обновление Blackmagic Camera 2.0 появилось удалённое управление несколькими смартфонами, что позволяет контролировать процесс съёмки с разных ракурсов. На iPhone 15 Pro теперь можно снимать со скоростью 100 кадров в секунду, что повышает визуальное качество видео.
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Самым заметным изменением стала поддержка iPadOS. Теперь владельцы планшетов могут снимать на iPad или выводить на большой экран изображение с камер 4 iPhone.
Напомним, приложение Blackmagic Camera предлагает множество ручных элементов управления, таких как выдержка, ISO, баланс белого и оттенок. Пользователи также могут легко переключаться между различными объективами, частотой кадров в секунду, уровнями стабилизации и настройками фокуса. А главное — всё предоставляется бесплатно.