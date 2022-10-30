Приложение для Android меняет обои в зависимости от заряда

Dynamic Wallpaper уже доступно для бесплатного скачивания в Google Play.Разработчик Ришикеш Камевар решил внести немного разнообразия в работу Android-смартфонов и совместить красивое с полезным. Приложение Dynamic Wallpaper меняет обои в зависимости от уровня заряда смартфона. Процесс проходит автоматически и варьируется между тремя состояниями смартфона: подзаряженным аккумулятором, активным режимом энергосбережения и с подключенной зарядкой.В данный момент на выбор имеется 17 различных вариантов от разных художников. Все они выполнены в минималистичном дизайне и для удобства различаются по цветам.Приложение находится на ранней стадии выпуска и ограничено в разнообразии. В дальнейшем автор планирует дать возможность пользователям самостоятельно выбирать обои и пополнять библиотеку наборов.